Počet digitálnych podvodov narastá.Na čo si dať pozor počas dovolenky?

Bratislava 14. mája (TASR) - Terčom digitálnych podvodov a krádeží sa vo zvýšenej miere stávajú cestovatelia počas dovoleniek. Pozor by si mali dávať na pripájanie na verejné Wi-Fi siete, na používanie bankomatových kariet aj QR kódov v reštauráciách. Odborníci radia venovať ochrane svojich dát pozornosť ešte pred odletom alebo odjazdom na dovolenku.



„Ľudia na dovolenke strácajú ostražitosť, sú menej opatrní a viac náchylní skočiť na trik. Podvodníci sú mimoriadne vynaliezaví a tento fakt zneužívajú,“ upozornil David Gavaľa z cestovnej kancelárie DAKA.



Častým úskokom podvodníkov je podľa neho vytváranie falošných voľných Wi-Fi sietí na turisticky obľúbených miestach, ako sú letiská, hotely, kaviarne či nákupné centrá. Ich cieľom je ukradnúť citlivé dáta dôverčivých používateľov. „Tieto falošné hotspoty sa môžu vyskytovať prakticky kdekoľvek, spravidla tam, kde je veľa ľudí. Na miestach, ako napríklad Námestie Sv. Marka v Benátkach či pred Múzeom Vincenta Van Gogha v Amsterdame, preto odporúčam dobre si overiť sieť, na ktorú sa človek prihlasuje,“ zdôraznil.



„Ani oficiálne verejné Wi-Fi pripojenia nemusia byť stopercentne chránené. Hackeri môžu tieto siete zneužiť na zachytávanie údajov, zavádzanie škodlivého softvéru alebo krádež citlivých informácií. Na prihlásenie vždy treba požívať službu VPN na ochranu pripojenia. Ideálne však vlastné mobilné dáta,“ uviedol odborník na informačné technológie Milan Cák zo spoločnosti AMCEF.



Na olúpenie turistov zlodeji používajú aj takzvaný skimming, teda inštaláciu zariadenia do čítačky platobnej karty v bankomate. „Najmä vo vychytených turistických destináciách treba zvýšiť ostražitosť. Viditeľné poškodenie bankomatu, pripevnené zariadenia alebo problém s vložením karty do otvoru - to sú varovné signály. Pri zadávaní PIN kódu klávesnicu vždy treba zakryť rukou a nikdy nepoužívať bankomaty na rušných a zle osvetlených miestach,“ upozornil Gavaľa.



Pozor si treba dať aj na QR kódy, ktoré v rámci objednávkového systému využívajú reštaurácie. „Niektorí podvodníci umiestňujú svoje vlastné nálepky s QR kódmi na existujúce kódy. Skontrolujte adresu URL, na ktorú ste presmerovaní,“ odporučil Cák.



Odborníci v záujme ochrany finančných prostriedkov radia ísť na dovolenku s kreditnou kartou namiesto debetnej. „Ukradnúť a zneužiť sa dá prakticky čokoľvek. Pred cestovaním odporúčam všetky dôležité dáta, dokumenty či fotografie zálohovať na externom disku alebo externom virtuálnom úložisku a nastaviť si synchronizáciu,“ dodáva digitálny špecialista.