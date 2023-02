Terichem plánuje vo Svite rozšírenie výroby dielektrických fólií

Bratislava 8. februára (TASR) – Spoločnosť Terichem Tervakoski chystá vo Svite rozšírenie výroby dielektrických fólií využívaných v systémoch prenosu elektrickej energie. Investícia za približne 30 miliónov eur by mala do roku 2024 priniesť 36 nových pracovných miest a do roku 2026 by sa mala produkcia fólií zvýšiť o dve tretiny na 10.000 ton. Vyplýva to z návrhu investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.



Spoločnosť dostane na realizáciu zámeru štátny investičný stimul vo výške viac ako 4,58 milióna eur formou úľavy na dani z príjmu.



Terichem je spoločným podnikom fínskej spoločnosti Ab Rani Plast Oy a slovenskej spoločnosti Chemosvit. Spoločnosť dodáva viac než polovicu globálnej potreby dielektrických fólií pre systémy prenosu elektrickej energie HVDC light. Ďalším významným segmentom výroby je podľa schváleného materiálu oblasť trakčných aplikácií, napríklad systémy trakcie vysokorýchlostných vlakov a vlakov všeobecne, ťažká cestná a nákladná doprava či pohonné systémy lodnej dopravy.