Termín na podanie žiadosti o podporu poistného predĺžili
PPA dodala, že sa predlžuje termín podávania žiadostí vo výzve číslo 1/SP/2025, ktorá je prvou z výziev nového programu Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 - 2027.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Termín na podanie žiadosti o finančné príspevky na komerčné poistné schémy v poľnohospodárstve sa predlžuje do konca októbra. Informovala o tom Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Agentúra tak vychádza v ústrety žiadateľom aj požiadavkám Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
„Predĺžením termínu reagujeme na základe viacerých požiadaviek odbornej verejnosti. Cieľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry je vyjsť žiadateľom v ústrety a alokovanú sumu prerozdeliť. Posledné roky bola podpora poistného v inej schéme, v inom informačnom systéme a rozumieme, že prechod na nový informačný systém môže byť pre niektorých žiadateľov náročný,“ povedal generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
PPA dodala, že sa predlžuje termín podávania žiadostí vo výzve číslo 1/SP/2025, ktorá je prvou z výziev nového programu Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 - 2027. Žiadosť o finančné príspevky na komerčné poistné pre poistné schémy v poľnohospodárstve budú môcť poľnohospodári podať v novom informačnom systéme ISPP23plus.
