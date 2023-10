Termín na uplatnenie príspevku v projekte Digitálny žiak sa predĺžil

Bratislava 11. októbra (TASR) - O príspevok na nákup digitálneho zariadenia požiadalo v rámci národného projektu Digitálny žiak viac ako 150.000 žiakov. Svoje nové zariadenie má už doma viac ako 66.000 študentov. Digitálna koalícia (DK) v stredu oznámila, že termín na uplatnenie príspevku predĺžila spolu s rezortom investícií do 30. novembra tohto roku.



"Prioritou DK bolo zabezpečiť, aby mali všetci žiaci dostatok času na uplatnenie príspevku v predajniach. Príspevok je možné uplatniť v ktorejkoľvek z viac ako 500 zmluvných predajní digitálnej techniky zapojených do projektu," spresnil predseda DK Mário Lelovský.



V súčasnosti prebieha overovanie nárokov už zaregistrovaných žiakov na príspevok, a priebežné odosielanie informačných SMS správ o výsledku overovania údajov žiakov v štátnych registroch. Aktuálne má nárok overený 103.000 registrácií.



"Overovanie v skupine domácností s príjmom nižším ako 60 % mediánu príjmu je administratívne náročnejšie, a preto prosíme žiakov a ich zákonných zástupcov o trpezlivosť. Predpokladáme, že všetky skupiny žiakov by mali od DK obdržať SMS správu najneskôr do druhej polovice októbra," vysvetlil Lelovský.



Projekt Digitálny žiak spustil vo februári tohto roka adresnú pomoc pre tisíce rodín so školopovinnými deťmi, prostredníctvom príspevku vo výške 350 eur na nákup nového digitálneho zariadenia.