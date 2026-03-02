< sekcia Ekonomika
Termín obnovenia dodávok ropy cez Družbu sa posunul na 4. marca
Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) Mária Pavlusík.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Štátna spoločnosť Transpetrol dostala v pondelok ďalší aktualizovaný harmonogram pre obnovenie dodávok ropy prostredníctvom ropovodu Družba, v ktorom bol termín obnovenia posunutý na 4. marca. Zároveň platí, že dodávky zostávajú nateraz prerušené a situácia je predmetom trvalých rokovaní a monitorovania. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) Mária Pavlusík.
„Ministerstvo hospodárstva zároveň dôsledne sleduje širší bezpečnostný kontext, vrátane eskalácie konfliktov v regióne a vývoja situácie v oblasti Hormuzského prielivu, ktorý je jednou z kľúčových svetových trás prepravy ropy. Akékoľvek narušenie tejto dopravnej tepny môže mať dopad na globálne trhy s ropou a energetickú stabilitu Európy,“ konštatovala hovorkyňa.
Rezort hospodárstva podľa nej situáciu naďalej intenzívne sleduje a je v úzkej komunikácii so spoločnosťou Transpetrol, Správou štátnych hmotných rezerv SR, partnermi v rámci energetického sektora aj so zahraničnými inštitúciami.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) skôr cez deň informovala, že najnovší deklarovaný termín opätovného spustenia dodávok ropy cez Družbu je utorok 3. marca. Zároveň deklarovala, že tomuto termínu neverí, keďže sa opakovane posúva.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Predsedovia vlád Maďarska Viktor Orbán a Slovenska Robert Fico (Smer-SD) podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
