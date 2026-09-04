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Termín predloženia záverečnej správy k úveru od EIB sa predĺži o rok
Vyplýva to z návrhu na uzavretie Dodatku č. 2 k Dohode o financovaní medzi EIB a SR, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Termín na doručenie záverečnej správy o ukončení projektov v rámci Programu rozvoja vidieka SR, ktoré boli spolufinancované prostredníctvom úveru od Európskej investičnej banky (EIB), sa má posunúť z marca tohto roka na marec budúceho roka. Vyplýva to z návrhu na uzavretie Dodatku č. 2 k Dohode o financovaní medzi EIB a SR, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.
„Dodatok č. 2 sa predkladá z dôvodu, že Slovenská republika požiadala EIB o predĺženie termínu na predloženie Záverečnej správy o ukončení projektu. Pôvodný zmluvný termín 31. 3. 2026 nie je možné dodržať v súvislosti s pravidlami EÚ upravujúcimi uzatváranie Programu rozvoja vidieka SR v programovom období 2014 - 2020,“ vysvetlil rezort financií.
Zmluva o rámcovom úvere na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka v celkovej sume 250 miliónov eur bola uzatvorená ešte v roku 2016. Úver sa následne čerpal v troch tranžiach, a to v rokoch 2017 a 2020. Keďže platby sa realizovali preddavkovo, vyplatenie prostriedkov bolo podmienené doručením podkladov pre EIB, ktoré preukazujú, že prostriedky boli pridelené na financovanie oprávnených projektov a vyplatené konečným prijímateľom na pokrytie projektových výdavkov.
„Alokovať sa podarilo celú sumu úveru v objeme 250 miliónov eur, pričom v súčasnosti ešte čakáme na potvrdenie ohľadom záverečnej alokácie, ktorá zohľadňovala aj posledné realizované platby v rámci projektov Programu rozvoja vidieka SR,“ priblížilo ministerstvo.
Okrem samotného predĺženia termínu sa dodatkom dopĺňajú aj štandardné zmluvné klauzuly EIB súvisiace s aktuálnym sankčným rámcom EÚ, ako aj nové definície a postupy komunikácie v nadväznosti na právny rámec pre elektronickú komunikáciu a podpisovanie.
Dodatok nie je podľa MF medzinárodnou medzivládnou zmluvou, preto sa neriadi pravidlami pre uzatváranie týchto zmlúv. Nemení žiadne iné podmienky zmluvy alebo financovania, ako napríklad úroky, splátky či sumy, a jeho schválenie nebude mať žiadny vplyv na verejné financie, zdôraznil rezort financií.
„Dodatok č. 2 sa predkladá z dôvodu, že Slovenská republika požiadala EIB o predĺženie termínu na predloženie Záverečnej správy o ukončení projektu. Pôvodný zmluvný termín 31. 3. 2026 nie je možné dodržať v súvislosti s pravidlami EÚ upravujúcimi uzatváranie Programu rozvoja vidieka SR v programovom období 2014 - 2020,“ vysvetlil rezort financií.
Zmluva o rámcovom úvere na spolufinancovanie investícií v rámci vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka v celkovej sume 250 miliónov eur bola uzatvorená ešte v roku 2016. Úver sa následne čerpal v troch tranžiach, a to v rokoch 2017 a 2020. Keďže platby sa realizovali preddavkovo, vyplatenie prostriedkov bolo podmienené doručením podkladov pre EIB, ktoré preukazujú, že prostriedky boli pridelené na financovanie oprávnených projektov a vyplatené konečným prijímateľom na pokrytie projektových výdavkov.
„Alokovať sa podarilo celú sumu úveru v objeme 250 miliónov eur, pričom v súčasnosti ešte čakáme na potvrdenie ohľadom záverečnej alokácie, ktorá zohľadňovala aj posledné realizované platby v rámci projektov Programu rozvoja vidieka SR,“ priblížilo ministerstvo.
Okrem samotného predĺženia termínu sa dodatkom dopĺňajú aj štandardné zmluvné klauzuly EIB súvisiace s aktuálnym sankčným rámcom EÚ, ako aj nové definície a postupy komunikácie v nadväznosti na právny rámec pre elektronickú komunikáciu a podpisovanie.
Dodatok nie je podľa MF medzinárodnou medzivládnou zmluvou, preto sa neriadi pravidlami pre uzatváranie týchto zmlúv. Nemení žiadne iné podmienky zmluvy alebo financovania, ako napríklad úroky, splátky či sumy, a jeho schválenie nebude mať žiadny vplyv na verejné financie, zdôraznil rezort financií.