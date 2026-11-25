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Termín registrácie do systému goAML sa predlžuje do 31. januára 2027
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) uplynulý utorok kritizovali, že na registráciu neposkytol štát podnikateľom dostatok času.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Čas na registráciu do informačného systému goAML, ktorý slúži na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, sa predĺži. Podnikateľom, ktorí o registráciu požiadajú najneskôr do 31. januára 2027, nehrozí pokuta, aj keď zákonná lehota na splnenie povinnosti uplynie 30. novembra 2026. O opatrení Finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru (FSJ PPZ) v stredu informovalo komunikačné oddelenie PPZ.
„Ak povinná osoba podá žiadosť o registráciu najneskôr do 31. januára 2027, FSJ PPZ nebude pristupovať k uloženiu pokuty výlučne z dôvodu oneskoreného podania žiadosti o registráciu,“ priblížili z prezídia s tým, že ich cieľom nie je podnikateľov sankcionovať, ale zabezpečiť s nimi funkčnú a efektívnu komunikáciu. O prijatí žiadosti dostane podnikateľ elektronické potvrdenie. Ak žiadosť obsahuje nedostatky, následne ich musí v súčinnosti s FSJ PPZ odstrániť.
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) uplynulý utorok kritizovali, že na registráciu neposkytol štát podnikateľom dostatok času. Situáciu podľa nich navyše komplikujú zahltený obchodný register a opakované výpadky registračného portálu. Informovali zároveň, že FSJ PPZ vydala usmernenie k registrácii do systému goAML 14. októbra 2026 s termínom do 30. novembra 2026.
Hovorca prezídia Roman Hájek v reakcii pre TASR na kritiku zamestnávateľov uviedol, že Ministerstvo vnútra SR už v apríli 2026 upozornilo na novelu zákona, ktorou sa zaviedla povinnosť registrácie pre povinné osoby s prechodným obdobím šesť mesiacov pre subjekty, ktoré už štatút povinnej osoby majú.
„Ak povinná osoba podá žiadosť o registráciu najneskôr do 31. januára 2027, FSJ PPZ nebude pristupovať k uloženiu pokuty výlučne z dôvodu oneskoreného podania žiadosti o registráciu,“ priblížili z prezídia s tým, že ich cieľom nie je podnikateľov sankcionovať, ale zabezpečiť s nimi funkčnú a efektívnu komunikáciu. O prijatí žiadosti dostane podnikateľ elektronické potvrdenie. Ak žiadosť obsahuje nedostatky, následne ich musí v súčinnosti s FSJ PPZ odstrániť.
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) uplynulý utorok kritizovali, že na registráciu neposkytol štát podnikateľom dostatok času. Situáciu podľa nich navyše komplikujú zahltený obchodný register a opakované výpadky registračného portálu. Informovali zároveň, že FSJ PPZ vydala usmernenie k registrácii do systému goAML 14. októbra 2026 s termínom do 30. novembra 2026.
Hovorca prezídia Roman Hájek v reakcii pre TASR na kritiku zamestnávateľov uviedol, že Ministerstvo vnútra SR už v apríli 2026 upozornilo na novelu zákona, ktorou sa zaviedla povinnosť registrácie pre povinné osoby s prechodným obdobím šesť mesiacov pre subjekty, ktoré už štatút povinnej osoby majú.