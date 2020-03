Bratislava 17. marca (TASR) - Siete obchodov s potravinami Terno a Kraj dočasne skracujú otváracie hodiny svojich prevádzok. Zmena platí od 17. do 27. marca. Obchody v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v krajine tiež sprísňujú pravidlá vstupu do predajní. Informovala o tom spoločnosť Terno real estate.



Predajne potravín Terno a Kraj budú počas pracovných dní otvorené pre zákazníkov do 19.00 h. V sobotu, počas najbližšieho víkendu (21. 3.), budú obchody otvorené do 15.00 h a v nedeľu ostanú zatvorené.



"Posledné dni sú všetci naši zamestnanci veľmi vyťažení. Obsluha veľkého počtu zákazníkov, dokladanie tovaru, ale aj neustále dezinfekcie v predajniach sa podpisujú na ich únave. V súčasnosti nie je rizikom dostupnosť tovaru, ale výpadok zamestnancov v predajniach a v logistických centrách. Aktuálne sa nachádza v domácom prostredí veľká časť zákazníkov a preto nie je problém prispôsobiť svoje nakupovanie týmto skráteným časom," povedal riaditeľ spoločnosti Terno real estate Stanislav Čajka a dodal, že zmena otváracích hodín platí zatiaľ do 27. marca.



Predajne Terno a Kraj podľa neho zaznamenali v posledných dňoch zvýšený záujem o niektoré druhy tovaru. "Všetky druhy tovaru, o ktoré je záujem, pravidelne dopĺňame a na pultoch aj v skladoch ich máme v dostatočnom množstve. Od našich dodávateľov máme hlásené minimálne výpadky, tieto v žiadnom prípade neovplyvnia možnosť výberu pre zákazníkov. V sortimente máme dostatočné množstvo produktov, ktoré dokážu tieto výpadky nahradiť," doplnil Čajka.



Upozornil, že vzhľadom na možné šírenie vírusu spoločnosť Terno real estate prijala viaceré opatrenia na ochranu zdravia zákazníkov a zamestnancov. Od pondelka (16. 3.) je podľa neho možné do predajní vstupovať iba s ochranným rúškom, prípadne inak vhodne zakrytými ústami a nosom. Nakupujúci, ktorí toto nerešpektovali, neboli obslúžení.



"Toto opatrenie sme však ešte sprísnili. Od stredy (18. 3.) bude pred vchodom do našich predajní stáť zamestnanec bezpečnostnej služby, ktorý bude vpúšťať iba zákazníkov s rúškami, prípadne inak vhodne zakrytými ústami a nosom. Vzhľadom na to, že ešte stále je nedostatok ochranných prostriedkov, berieme vážne odporúčania krízového štábu zo 16. marca a chceme aj takto prispieť k zníženiu rozširovania vírusu," vysvetlil Čajka.



Informoval, že zamestnanci predajní majú k dispozícii dezinfekčné prostriedky a jednorazové hygienické utierky. Boli informovaní o tom, ako sa správať v súčasnej situácii a o potrebe dodržiavať bezpečný odstup od ľudí. Minimálne trikrát denne v predajniach dezinfikujú všetky plochy, ktorých sa ľudia dotýkajú. Ide najmä o kľučky všetkých dverí, nákupné vozíky, dopravné pásy pri pokladniach alebo klávesnice váh a pokladní. Dezinfikujú sa tiež nádoby, ktoré sa využívajú na potraviny. Zamestnanci dostali podrobné inštrukcie, ako dezinfekcie vykonávať, aby bol zabezpečený ich účinok.



Dodal, že podrobnejšie informácie o otváracích hodinách predajní Terno, Kraj a Moja Samoška možno nájsť na webových stránkach www.terno.sk a www.krajpotravin.sk.



Spoločnosť Terno real estate aktuálne prevádzkuje viac ako 100 predajní Terno a Moja Samoška. V marci 2018 predstavila prvú predajňu pod názvom Kraj, v súčasnosti ich už prevádzkuje 22 a plánuje ďalšiu expanziu.