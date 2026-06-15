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Terno a KRAJ pomáhajú v Bratislave zachraňovať potraviny
V spolupráci s digitálnou platformou Munch spúšťajú v Bratislave predaj zvýhodnených balíčkov s potravinami, ktoré sa v daný deň nestihli predať, no stále sú kvalitné a vhodné na spotrebu.
Autor OTS
Bratislava 15. júna (OTS) - Reťazce Terno a KRAJ rozširujú služby pre zákazníkov a posilňujú aktivity v oblasti znižovania plytvania potravinami. V spolupráci s digitálnou platformou Munch spúšťajú v Bratislave predaj zvýhodnených balíčkov s potravinami, ktoré sa v daný deň nestihli predať, no stále sú kvalitné a vhodné na spotrebu.
Služba štartuje v prvej fáze v piatich vybraných bratislavských predajniach. Zákazníci si môžu cez mobilnú aplikáciu Munch rezervovať balíček s prekvapením, zaplatiť ho priamo v aplikácii a následne si ho v určenom čase vyzdvihnúť pri pokladni konkrétnej predajne. Do tejto pilotnej fázy sú zapojené predajne Terno na Ceste na Senec a v Ovsišti, ako aj predajne KRAJ na ulici J. Kostru v Devínskej Novej Vsi, na Drieňovej ulici v Ružinove a v Slnečniciach v Petržalke.
V Munch balíčkoch s mixom potravín pred dátumom spotreby môže byť napríklad čerstvé pečivo, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, syry, údeniny, lahôdky alebo trvanlivé potraviny. Obsah balíčka je vždy prekvapením a závisí od aktuálnej ponuky konkrétnej predajne. Okrem výraznej úspory tak môže jednoduchým spôsobom prispieť k znižovaniu plytvania potravinami.
„V Terne a KRAJ-i ponúkame čerstvé a kvalitné potraviny, no zároveň zodpovedne pristupujeme k tomu, ako s nimi narábame. Spolupráca s Munchom nám pomáha dať druhú šancu tovaru, ktorý sa v daný deň nestihol predať, ale stále je kvalitný a chutný. Zákazníci získajú supervýhodný nákup a zároveň sa zapoja do zmysluplnej aktivity, ktorá šetrí peniaze aj životné prostredie,“ hovorí Peter Vanek, marketingový manažér reťazcov Terno a KRAJ.
„Veľmi nás teší, že môžeme na Slovensku spojiť sily s takými silnými partnermi, akými sú Terno a KRAJ. Boj proti plytvaniu potravinami a šetrenie peňazí domácností nie sú protichodné ciele – idú ruka v ruke a toto partnerstvo je toho dôkazom. Každý zachránený balíček znamená menej odpadu a efektívnejšie využitie zdrojov. Veríme, že Bratislavčania si túto novinku rýchlo obľúbia a spoločne zachránime ešte viac jedla,“ dopĺňa Kirill Perepelica, spoluzakladateľ a Country Manager Munch pre Českú republiku a Slovensko.
Množstvo balíčkov je v každej predajni limitované podľa aktuálnej dostupnosti. Zákazníci preto môžu sledovať zapojené prevádzky priamo v aplikácii Munch a pridať si ich medzi obľúbené. Potom budú informovaní prostredníctvom notifikácie, hneď ako bude Munch k dispozícii. Viac informácií o dostupnosti balíčkov nájdu zákazníci priamo v aplikácii Munch.
Služba štartuje v prvej fáze v piatich vybraných bratislavských predajniach. Zákazníci si môžu cez mobilnú aplikáciu Munch rezervovať balíček s prekvapením, zaplatiť ho priamo v aplikácii a následne si ho v určenom čase vyzdvihnúť pri pokladni konkrétnej predajne. Do tejto pilotnej fázy sú zapojené predajne Terno na Ceste na Senec a v Ovsišti, ako aj predajne KRAJ na ulici J. Kostru v Devínskej Novej Vsi, na Drieňovej ulici v Ružinove a v Slnečniciach v Petržalke.
V Munch balíčkoch s mixom potravín pred dátumom spotreby môže byť napríklad čerstvé pečivo, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, syry, údeniny, lahôdky alebo trvanlivé potraviny. Obsah balíčka je vždy prekvapením a závisí od aktuálnej ponuky konkrétnej predajne. Okrem výraznej úspory tak môže jednoduchým spôsobom prispieť k znižovaniu plytvania potravinami.
„V Terne a KRAJ-i ponúkame čerstvé a kvalitné potraviny, no zároveň zodpovedne pristupujeme k tomu, ako s nimi narábame. Spolupráca s Munchom nám pomáha dať druhú šancu tovaru, ktorý sa v daný deň nestihol predať, ale stále je kvalitný a chutný. Zákazníci získajú supervýhodný nákup a zároveň sa zapoja do zmysluplnej aktivity, ktorá šetrí peniaze aj životné prostredie,“ hovorí Peter Vanek, marketingový manažér reťazcov Terno a KRAJ.
„Veľmi nás teší, že môžeme na Slovensku spojiť sily s takými silnými partnermi, akými sú Terno a KRAJ. Boj proti plytvaniu potravinami a šetrenie peňazí domácností nie sú protichodné ciele – idú ruka v ruke a toto partnerstvo je toho dôkazom. Každý zachránený balíček znamená menej odpadu a efektívnejšie využitie zdrojov. Veríme, že Bratislavčania si túto novinku rýchlo obľúbia a spoločne zachránime ešte viac jedla,“ dopĺňa Kirill Perepelica, spoluzakladateľ a Country Manager Munch pre Českú republiku a Slovensko.
Množstvo balíčkov je v každej predajni limitované podľa aktuálnej dostupnosti. Zákazníci preto môžu sledovať zapojené prevádzky priamo v aplikácii Munch a pridať si ich medzi obľúbené. Potom budú informovaní prostredníctvom notifikácie, hneď ako bude Munch k dispozícii. Viac informácií o dostupnosti balíčkov nájdu zákazníci priamo v aplikácii Munch.
O platforme Munch
Spoločnosť Munch založili v roku 2020 študenti Botond Zsoldos, Bence Zwecker, Albert Wettstein a Kirill Perepelica so spoločným poslaním bojovať proti plytvaniu potravinami prostredníctvom technológií. Ich víziou bolo zaviesť do potravinárskeho priemyslu udržateľný prístup, z ktorého by profitovali majitelia podnikov aj spotrebitelia. Reštaurácie, pekárne, cukrárne, obchody s potravinami a hotely využívajú platformu Munch na predaj svojich kvalitných nepredaných potravín za zvýhodnené ceny. V roku 2023 vstúpil Munch na slovenský trh, kde platforma rýchlo rastie a po úspešnom etablovaní v mestách naprieč celou krajinou neustále rozširuje sieť svojich partnerov.
Spoločnosť Munch založili v roku 2020 študenti Botond Zsoldos, Bence Zwecker, Albert Wettstein a Kirill Perepelica so spoločným poslaním bojovať proti plytvaniu potravinami prostredníctvom technológií. Ich víziou bolo zaviesť do potravinárskeho priemyslu udržateľný prístup, z ktorého by profitovali majitelia podnikov aj spotrebitelia. Reštaurácie, pekárne, cukrárne, obchody s potravinami a hotely využívajú platformu Munch na predaj svojich kvalitných nepredaných potravín za zvýhodnené ceny. V roku 2023 vstúpil Munch na slovenský trh, kde platforma rýchlo rastie a po úspešnom etablovaní v mestách naprieč celou krajinou neustále rozširuje sieť svojich partnerov.