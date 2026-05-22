Terno posilňuje svoju prítomnosť v nitrianskom regióne
V Lužiankach otvára novú modernú a ekologickú predajňu.
Nitra, 22. mája (OTS) – TERNO real estate pokračuje v dynamickom rozširovaní svojej maloobchodnej siete. Včera sa otvorila ďalšia nová predajňa, tentokrát v obci Lužianky pri Nitre. Prevádzka situovaná na Gaštanovej ulici prinesie miestnym obyvateľom aj zákazníkom z okolia komfortné nákupy a najmodernejšie ekologické štandardy.
Nová predajňa s veľkorysou rozlohou 430 m² poteší aj najnáročnejších zákazníkov. Nájdu si v nej obľúbený čerstvý sortiment, bohaté zastúpenie potravín od domácich producentov, aj produkty privátnej značky Terka, ktorá kombinuje vysokú kvalitu s výhodnou cenou.
Veľký dôraz bol pri realizácii kladený na ekologický aspekt a udržateľnosť prevádzky. Terno v Lužiankach disponuje modernými energeticky úspornými technológiami, samoobslužnými pokladňami pre plynulé a rýchle vybavenie nákupu a samozrejme, interiérovým zálohomatom na vratné nápojové obaly.
Pre zákazníkov, ktorí prídu autom, je pripravené priestranné parkovisko s dostatkom bezplatných miest bez časového obmedzenia parkovania priamo pred predajňou.
Predajňa je pre verejnosť otvorená v štandardnom režime od pondelka do piatka od 6:00 do 20:00 hod. V sobotu od 6:00 do 17:00 a v nedeľu od 7:00 do 17:00 hod.
„Naším dlhodobým cieľom je prinášať do regiónov k novým obytným zónam a bytovým domom moderné, udržateľné a pohodlné nakupovanie. Nová predajňa v Lužiankach presne zrkadlí našu stratégiu rozvoja – spája moderné ekologické technológie s vysokým komfortom. Verím, že obyvatelia ocenia nielen čerstvosť a kvalitu produktov, ale aj rýchlosť nákupu vďaka samoobslužným pokladniam a bezproblémovému parkovaniu,“ hovorí Peter Vanek, marketingový manažér predajní Terno.
Rovnako ako v celej sieti Terno, aj v Lužiankach budú môcť zákazníci využívať výhody obľúbeného vernostného programu. Na držiteľov vernostných kariet čakajú pravidelné špeciálne zľavy, okamžité narodeninové, meninové či seniorské benefity, ako aj možnosť zbierať body a premeniť ich na dodatočnú zľavu z nákupu vo výške 5 % alebo 10 %. Vernostnú kartu je navyše možné po vložení kreditu pohodlne využívať na bezhotovostné platby.
Potravinový reťazec myslí aj na študentov a pedagógov – držitelia preukazov ISIC Slovakia, ISIC/EURO
