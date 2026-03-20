Terno posilňuje svoju sieť v Bratislave
Otvára novú predajňu na Herlianskej ulici v Ružinove.
Autor OTS
Bratislava 20. marca (OTS) - Terno pokračuje v rozširovaní svojej siete v hlavnom meste a otvára novú predajňu v Ružinove. Predajňa na adrese Herlianska 146/9 s rozlohou 211 m² prinesie obyvateľom štrkoveckého sídliska kvalitné potraviny s veľkým výberom slovenských výrobkov, privátnu značku Terka a vernostný program s množstvom výhod.
Nová a moderná predajňa Terno nahradí bývalú predajňu potravín a zákazníkom poskytne komfortný nákupný zážitok, čerstvé produkty od slovenských výrobcov, kvalitu a výhodné ceny. Otvorená bude v pondelok až piatok od 6.00 do 20.00 hod., v sobotu od 7.00 do 20.00 hod. a v nedeľu od 8.00 do 20.00 hod.
„Pokračujeme v modernizácii predajní a stále otvárame nové. Chceme stabilne rásť a posilňovať pozíciu na slovenskom trhu. Terno tradične už ponúka vysoký podiel domácich potravín, profesionálny servis, dobrú dostupnosť a cenovú výhodnosť,“ uviedol Peter Vanek, marketingový manažér predajní Terno.
Na zákazníkov s vernostnou kartou čakajú aj v novej ružinovskej predajni atraktívne ceny a výhody, ako sú pravidelné zľavy, okamžité meninové, narodeninové či seniorské zľavy. Vernostná karta zároveň umožňuje zbieranie bodov na dodatočné zľavy na nákup v hodnote 5 % a 10 %. Zákazníci ju tiež môžu po vložení kreditu využívať na bezhotovostné platby. Pre žiakov, študentov a učiteľov, ktorí sú držiteľmi preukazov ISIC Slovakia, ISIC/ EUROwww.terno.sk.
