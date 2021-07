Tesco a WWF spájajú sily, aby znížili ekologickú stopu

WWF (Svetový fond na ochranu prírody) je jedna z najväčších nezávislých organizácií ochrany prírody. Vo svete má 5 miliónov podporovateľov a zastúpenie vo viac ako 150 krajinách sveta. Snahou WWF je prispievať k zastaveniu poškodzovania prírodného prostredia Zeme. Venuje sa ochrane biologickej rozmanitosti, ochrane ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov. Podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov, znižovanie znečistenia a nadmernej spotreby.



Na Slovensku sa WWF sústredí na ochranu lesov, vôd a veľkých šeliem. Realizuje programy zamerané na záchranu prirodzených starých lesov a pralesov a podporu prírode blízkeho lesného hospodárstva. Presadzuje zelené vodohospodárske opatrenia a revitalizácie riek, ako aj opatrenia na zmiernenie konfliktov veľkých šeliem s človekom a ochranu migračných koridorov zvierat. Súčasťou globálnej siete je i WWF stredná a východná Európa, ktoré pôsobí v oblasti ochrany prírody v 7 krajinách – na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Moldavsku, Rumunsku a na Ukrajine (wwfcee.org).



Viac informácií o WWF Slovensko: https://slovakia.panda.org/



Tesco: prevádzkuje na Slovensku, v Česku a v Maďarsku 538 obchodov a každý týždeň obslúži takmer šesť miliónov zákazníkov. V roku 2017 predstavilo stratégiu zodpovedného a udržateľného podnikania Plán malých pomocí, ktorý vytyčuje konkrétne kroky, ktoré Tesco podniká s cieľom dosiahnuť zmeny v kľúčových environmentálnych a sociálnych výzvach, ktorým čelia jej zákazníci, kolegovia a komunity.



Plán malých pomocí zahŕňa nasledovné úspechy Tesca:

- Zníženie potravinového odpadu v prevádzkach Tesca na Slovensku o 69 % v porovnaní s rokom 2016/17;

- Odstránenie všetkých ťažko recyklovateľných materiálov v produktoch značky Tesco;

- 100 % elektrickej energie využitej v obchodoch Tesco pochádza z obnoviteľných zdrojov;

- 100 % palmového oleja využitého v produktoch Tesco je certifikovaného štandardom Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO);

- 98 % papierových/drevených výrobkov Tesco, ktoré sa predávajú v strednej Európe, má certifikát FSC (Forest Stewardship Council)/PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) alebo pochádzajú z recyklovaných zdrojov.



V Pláne malých pomocí si Tesco stanovilo ambiciózne ciele:

- Dosiahnutie nulového potravinového odpadu vo vlastných prevádzkach, t. j. že žiadne potraviny vhodné na ľudskú konzumáciu nebudú vyhodené;

- Dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050;

- Zvýšenie predaja rastlinných alternatív mäsa o 300 % do roku 2025;

- Všetky obaly produktov značky Tesco budú 100% recyklovateľné do roku 2025.

Viac informácií o Pláne malých pomocí nájdete na stráne: https://corporate.tesco.sk/udrzatelne-podnikanie/



Bratislava 29. júla (OTS) - Dnes, keď nám Deň vyčerpania prírodných zdrojov (Earth Overshoot Day) pripomína nadmerný konzum, WWF (Svetový fond na ochranu prírody) a Tesco prinášajú správu o partnerstve , ktoré má dlhodobý cieľ podporovať udržateľnosť pri nakupovaní v Česku, Maďarsku a na Slovensku.Tohtoročný svetovýpripadá na 29. júl 2021 (slovenský pripadol na 31. máj 2021). Dnes ľudstvo spotrebovalo toľko prírodných zdrojov, koľko dokáže Zem za jeden rok obnoviť. Pre náš životný štýl a nároky by sme potrebovali 1,7 planéty . Tú však máme len jednu, a ak chceme zaistiť jej budúcnosť pre ľudí, všetci musíme prispieť k zmene.Spôsob, akým produkujeme, distribuujeme a konzumujeme potraviny, tvorí významnú časť našej ekologickej stopy. Potraviny sa stávajú najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov a ich produkcia je do veľkej miery zodpovedná za stratu biodiverzity a biotopov. Až 40 % všetkého vyprodukovaného jedla končí ako odpad .Podľa práve zverejnenej spoločnej štúdie Tesca a WWF „Driven to Waste“ potraviny, ktoré sa nikdy nedostanú na stôl spotrebiteľov, sú zodpovedné až za 10 % globálneho objemu emisií skleníkových plynov . To je takmer dvojnásobok ročných emisií vyprodukovaných autami v USA a Európe.Podľa tejto správy zverejnenej minulý týždeň končí až 1,2 miliardy ton potravín ročne ako odpad priamo na farmách v porovnaní s 931 miliónmi ton, ktoré takto končia v maloobchode a u spotrebiteľov. Správa upozorňuje na to, že potravinový odpad je zodpovedný nielen za emisie, ale aj za spotrebu vody v objeme 304 miliónov olympijských bazénov a na jeho produkciu potrebujeme pôdu s rozsahom väčším ako celý Indický polostrov. V strednej a východnej Európe je až 61,5 % prirodzených biotopov ovplyvnených poľnohospodárstvom .Preto Tesco a WWF spájajú sily, aby zvýšili povedomie o udržateľných stravovacích návykoch, podporili zdravie spotrebiteľov a zmiernili environmentálny dosah našej produkcie a spotreby potravín.“ hovorí, riaditeľ WWF pre strednú a východnú Európu (WWF CEE)., generálny riaditeľ spoločnosti Tesco pre strednú Európu, dopĺňa: „Partnerstvo Tesco a WWF v stredoeurópskom regióne sa zameria na tri kľúčové oblasti:• Zvyšovanie povedomia kolegov Tesca o úlohe, ktorú môžu zohrať pri znižovaní vplyvu aktivít biznisu na životné prostredie a prírodu;• Povzbudzovanie záujmu a povedomia zákazníkov o udržateľných voľbách pri výbere potravín;• Spolupráca s dodávateľmi a partnermi s cieľom zvyšovať povedomie o „best practice“, teda najlepších riešeniach v oblasti udržateľnej produkcie zdravých a cenovo dostupných potravín pre zákazníkov.Earth Overshoot Day sa tento rok vrátil na hodnoty spred dvoch rokov (pripadol na 26. júl 2019) po minuloročnom posune, pod ktorý sa podpísali opatrenia prijaté v boji s pandémiou – obmedzenie výroby, dopravy, ale aj ťažby v lesoch a pralesoch (minulý rok pripadol na 22. august 2020).