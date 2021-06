Tesco je hrdým partnerom komunít už 25 rokov

• 92 kultúrnych podujatí

Bratislava 14. júna (OTS) - Tesco na Slovensku sa už 25 rokov neprestajne stará o všetky komunity, v ktorých pôsobí. Aktuálne podporí reťazec po deviatykrát lokálne projekty na zlepšenie života po celom Slovensku sumou takmer 170-tisíc eur. Od pondelka 14. júna 2021 sa začína zákaznícke hlasovanie v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame vo všetkých predajniach Tesca. Zákazníci tak môžu opäť po ročnej prestávke – v ktoromkoľvek spomedzi 153 obchodov Tesca – rozhodnúť o výške odmeny pre vybrané komunitné projekty v ich lokalite. Na Slovensku tak pribudnú nové ihriská, včelíny, knižnice, opravené pamiatky aj športové akcie. V priebehu doterajších ôsmich edícií programu zákazníci podporili 1 400 projektov spolu vyše 25 miliónmi hlasov a Tesco rozdalo víťazným projektom celkovú sumu viac ako 1 milión eur.“ hovorí, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.O výške podpory vybraných komunitných projektov rozhodnú zákazníci hlasovaním až do 11. júla 2021. Za nákup v Tescu získajú hlasovací žetón, ktorý môžu priradiť jednému z troch vybraných projektov vo svojom regióne. Projekt s najväčším počtom žetónom na 1. mieste získa odmenu 1 300 eur, projekt na druhom mieste 600 eur a na treťom mieste 300 eur." dodáva, predseda OZ Naše včely.Za projekty neziskových organizácií, škôl, samospráv aj miestnych organizácií môžu zákazníci v Tescu hlasovať do 11. júla 2021. Z rekordného počtu prihlásených 477 nápadov a ideí vybrala odborná komisia 231 finalistov. Príležitosť dostali i návrhy projektov, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so súčasnou mimoriadnou situáciou po nástupe koronakrízy či podporiť zdravie a imunitu.Prostredníctvom programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa Tescu doposiaľ podarilo podporiť vyše miliónom eur realizáciu 1 400 užitočných a zaujímavých komunitných projektov. Zrealizované projekty pomohli skrášliť komunity, zlepšiť životy ľudí i zvierat, či podporiť deti a mládež vo voľnočasových aktivitách naprieč Slovenskom.Pravidlá programu a informácie o všetkých edíciách sú na https://tesco.sk/pomahame/