Tesco je špeciálnym partnerom Dňa narcisov

• Od 10. do 12. júna 2021 exkluzívne vo všetkých 153 obchodoch Tesca, a to buď vo forme príspevku do pokladničky, alebo použitím špeciálnych kupónov s označením Deň narcisov počas platby za nákup• Od 7. júna 2021: vybraných 300-tisíc domácností naprieč Slovenskom si nájde obálku s narcisom a informáciami o možnostiach podpory Dňa narcisov• Online a SMS zbierka – od 7. do 20. júna 2021 prostredníctvom SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €) alebo priamo na účet zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454• Virtuálny narcis môžete získať v online zbierke na www.dennarcisov.sk V tomto roku je špeciálnym partnerom Dňa narcisov spoločnosť Tesco. Práve v 153 predajniach reťazca naprieč celým Slovenskom môžete získať narcis a dobrovoľne prispieť.