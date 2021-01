Tesco koná zodpovedne, ušetrilo 8,4 milióna vešiakov značky F&F

Bratislava 12. januára (OTS) - Platí to aj v prípade značky odevov F&F, ktorá sa – najviac, ako je to len možné – usiluje o opätovné využívanie plastov. Tesco sa tak podieľa na ochrane vzácnych prírodných zdrojov, čo potvrdili aj najnovšie skvelé čísla objemu ušetrených plastov.Jednoduchý systém opätovného vrátenia vešiakov a spolupráca s dodávateľom umožnili Tescu dosiahnuť ďalší úspech v trvalej udržateľnosti. Reťazcu sa podarilo ušetriť viac ako 8,4 milióna plastov s celkovou hmotnosťou viac ako 308 ton.Po roku od zavedenia systému sa Tescu podarilo opätovne použiť viac ako 8,4 milióna vešiakov F&F s celkovou hmotnosťou vyše 308 ton. Táto súhrnná štatistika platí pre Tesco v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku.Na Slovensku reťazec zachránil vyše 1,5 milióna vešiakov predstavujúcich 56 ton plastov, ktoré by inak pravdepodobne skončili v koši.,” hovorí, manažérka tímu F&F pre strednú Európu.Vešiaky na odevy sú zvyčajne vyrobené z čierneho plastu, ktorý sa ťažko recykluje: pre infračervené žiarenie používané v triediacich zariadeniach môžu byť nepostrehnuteľné a je veľmi ťažké zmeniť farbu pigmentu. Opätovné použitie vešiakov je pravdepodobne najlepším riešením na zníženie ich vplyvu na životné prostredie. Podľa analýzy TIC, dodávateľa vešiakov na odevy spoločnosti Tesco, opätovným používaním vešiakov sa ušetrí 34 % emisií uhlíka a 86 % vody. Tieto odhady zahŕňajú celý reťazec vrátane procesov zberu a prepravy.Recyklácia vešiakov je ďalším krokom v úsilí spoločnosti Tesco o zníženie vplyvu plastového odpadu a obalov na životné prostredie. Na jar v roku 2019 spoločnosť Tesco v strednej Európe prijala verejné záväzky s cieľom zvýšiť udržateľnosť svojich výrobkov. Spoločnosť sa zaviazala, že všetky obaly vlastných výrobkov budú do roku 2025 už 100 % recyklovateľné alebo opätovne využiteľné a do roku 2050 bude Tesco uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou. Doteraz sa Tescu podarilo zo svojich výrobkov odstrániť už 454 ton ťažko recyklovateľných plastov za krátke obdobie - jeden a pol roka.Viac informácií o stratégii udržateľnosti Tesca nájdete tu