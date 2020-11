Tesco mobile pripravil pre nových zákazníkov dvojnásobný bonus

Bratislava 18. novembra (OTS) - Bonus 2x viac kreditu k novej SIM karte Bodka môžu zákazníci získať od 16. novembra 2020 do 31. januára 2021 s kupónom z mobilnej aplikácie Tesco Clubcard.hovorí, generálny manažér Tesco mobile SK/CZ.Dvojnásobná nádielka kreditu pre nových zákazníkov funguje popri ďalšom tohtoročnom benefite –, ktorý operátor odštartoval v septembri. Vďaka nemu získavajú verní aj noví zákazníci za dobitie kreditu dvojnásobok dát vo svojom mesačnom internetovom balíčku. Ak napríklad zákazník využíva balíček Internet1500 so základným objemom 1 500 MB, každý mesiac získa okamžite po dobití kreditu ďalších 1 500 MB bonusových dát navyše. Ide o časovo neobmedzený nový benefit SIM karty Bodka.Zákazník v mobilnej aplikácii Tesco Clubcard nájde špeciálny kupón, ktorý si môže uplatniť pri kúpe SIM karty Bodka od 16. novembra 2020 do 31. januára 2021 v predajniach Tesco. Kupón je potrebné naskenovať v nákupe spolu so SIM kartou a zákazníckou kartou Clubcard.Vďaka kupónu zákazník získa, ktoré majú hodnotu 1,95 eura a za ktoré si neskôr môže cez službu Dobitie z Clubcard navýšiť kredit až o sumu 3,90 eura. Okrem úvodného kreditu 3,90 eura na samotnej SIM karte tak zákazník získava aj ďalších 3,90 eura kreditu navyše.Službaumožňuje členom obľúbeného vernostného programu Tesco Clubcard premeniť peňažné poukážky získané za nazbierané body na kredit Tesco mobile, ktorý im operátor navyše zdvojnásobí. Vďaka vianočnému benefitu si tak aj nováčikovia v Tesco mobile môžu vyskúšať, že za využívanie Clubcard ich operátor bude odmeňovať kreditom navyše.• V pondelok 16. novembra 2020 si zákazník kúpi v predajni Tesco predplatenú SIM kartu Bodka za 3,90 eura. Pri platení použije špeciálny kupón z aplikácie Clubcard.• Vďaka kupónu zákazník na svoje Clubcard konto získa 195 bonusových bodov. Tieto sa mu v najbližšom Clubcard vyúčtovaní premenia na peňažné poukážky v hodnote 1,95 eura, za ktoré si môže dobiť kredit v dvojnásobnej hodnote 3,90 eura.• Ak si zákazník navyše aktivuje ľubovoľný mesačný balík dát 500 MB, 1 500 MB alebo 3 000 MB, pri najbližšom dobití kreditu automaticky získa ďalších 500/1 500/3 000 MB navyše. Zdvojnásobenie dát si takýmto spôsobom môže uplatniť každý mesiac.Zákazníci Tesco mobile si môžu svoju predplatenú kartu dobiť pohodlne a bezpečne z domova aj na www.tescomobile.sk/dobijanie alebo cez mobilnú aplikáciu Môj Tesco mobile pre OS Android. V mobilnej aplikácii okrem dobitia kreditu môžu zákazníci spravovať aj väčšinu služieb bez návštevy predajne či volania na zákaznícku linku.Práve vďaka jednoduchosti a užitočnosti služieb, na ktoré kladie Tesco mobile dôraz, je dlhodobo najodporúčanejším operátorom na trhu predplatených kariet (Prieskum Ipsos CSI, október 2020).