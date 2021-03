Tesco myslí na ochranu planéty, symbolicky zhasne logo hypermarketov

Bratislava 26. marca (OTS) - Tesco celoročne vyvíja aktivity na ochranu planéty a jej prírodných zdrojov. Význam tejto témy si teraz pripomenie i symbolicky: už od soboty 27. marca 2021 reťazec na dve noci zhasne logo umiestnené na svojich hypermarketoch naprieč Slovenskom. Tesco sa tak symbolicky pripojí k podpore celosvetovej iniciatívy Hodina Zeme. Urobí tak nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách strednej Európy, kde pôsobí.Reťazec Tesco sa aj v súčasnej mimoriadnej situácii pozerá na to, ako prinášať čo najväčšiu pozitívnu zmenu v oblastiach trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti. Svojím zapojením sa do projektu Hodina Zeme potvrdzuje záväzok celoročne vyvíjať dôležité aktivity smerom k ochrane planéty. Práve Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí naprieč celým svetom, aby si pripomenuli, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.uviedol, CEO Tesca na Slovensku.“ zdôraznila, riaditeľka organizácie Svetový fond na ochranu prírody (WWF Slovensko) , ktorá iniciatívu zastrešuje a zároveň je jednou z najväčších celosvetovo rešpektovaných nezávislých organizácií ochrany prírody.Reťazec Tesco si ako prvá spoločnosť už v roku 2009 stanovil ambiciózny cieľ byť, a to do roku 2050. Na Slovensku sa reťazcu za ostatných päť rokov podarilo. Aj tento záväzok predstavuje správa Tesca s názvom Plán malých pomocí . Tá sumarizuje konkrétne záväzky a výsledky, ktoré v oblastiach spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti Tesco dosahuje.Aby reťazec čo najviac chránil planétu a jej vzácne zdroje, nepretržite investuje do zlepšovania energetickej i chladiarenskej efektívnosti. Tesco čoraz viac používa LED osvetlenie či technológie na znižovanie úniku chladného vzduchu z chladničiek. V prevádzkach v strednej Európe Tesco prešlo na prírodné chladiarenské plyny a iné plyny s nízkym potenciálom z hľadiska globálneho otepľovania. Na Slovensku sa reťazcu do dnešného dňa podarilouž o viac akoReťazec myslí rovnako ekologicky aj pri elektrickej energii, ktorú využíva vo svojich obchodoch či v distribučných centrách., ktorú Tesco na Slovensku využíva vo svojich prevádzkach, pochádza zVýborným príkladom „zelených“ úspechov Tesca je aj oblasť logistiky. V celej distribučnej sieti reťazec využíva vlastné logistické služby ana cestách. V roku 2019 dokázalo Tesco týmto spôsobom ušetriť až, ktoré by boli inak najazdené bez nákladu. Ako ilustruje Plán malých pomocí Tesca, toto číslo predstavuje