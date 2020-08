Tesco myslí na udržateľnú budúcnosť

Bratislava 5. augusta (OTS) - Tesco na Slovensku ide príkladom, ako prinášať pozitívnu zmenu aj v čase koronakrízy. Popri neustálej pomoci ľuďom v núdzi sa reťazec naďalej intenzívne venuje aj ďalším témam spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti. Aj týmito oblasťami sa zaoberá aktuálna správa Tesca s názvom Plán malých pomocí , ktorá prináša detailné čísla a predstavuje konkrétne záväzky reťazca.,“ hovorí výkonný riaditeľ Tesca na SlovenskuPlán malých pomocí stojí na štyroch hlavných pilieroch: ľuďoch, produktoch, planéte a miestach. Popri témach ako ochrana životného prostredia či klimatická zmena sa venuje správa Tesca aj každodennému životu zákazníkov. Cieľom Tesca je pomôcť zákazníkom robiť zdravšie rozhodnutia a prinášať im kvalitné a udržateľné produkty za dostupné ceny. Súčasťou stratégie Tesca je. Práve naopak, vďaka nepredaným potravinám Tesco pomáha ľuďom v núdzi.Aby Tesco mohlo zákazníkom prinášať tie najlepšie produkty za čo najnižšie ceny, rozvíja dlhodobé partnerstvá s dodávateľmi. Na Slovensku spolupracuje so stovkami domácich dodávateľov. Z toho viac ako sto slovenských dodávateľov vyrába produkty pre vlastné značky Tesca. Práve vďaka tomu môžu domáci dodávatelia vstúpiť aj na zahraničné trhy a ďalej rásť či prijímať nových kolegov. Zo všetkých produktov vlastnej značky dostupnej na Slovensku až 35 % vyrábajú práve slovenskí dodávatelia, uvádza Plán malých pomocí Tesca.Celý sektor potravinárstva je úzko prepojený aj so životným prostredím a jeho kvalitou. Klimatická zmena sa stala veľkou environmentálnou výzvou pre celý svet. Tesco si ako prvý biznis stanovilo cieľ byť uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou do roku 2050. Na Slovensku sa reťazcu do dnešného dňa podarilo znížiť emisie CO2 už o 32 %. Pokrok v napĺňaní tohto záväzku hodnotí Tesco podľa východiskového stavu v roku 2015.Reťazec rovnako myslí ekologicky aj pri elektrickej energii, ktorú využíva vo svojich obchodoch či distribučných centrách. 100 % elektrickej energie, ktorú reťazec na Slovensku využíva vo svojich prevádzkach, pochádza z certifikovaných obnoviteľných zdrojov.Výborným príkladom „zelených“ úspechov Tesca je oblasť logistiky. V celej distribučnej sieti reťazec využíva vlastné logistické služby a minimalizuje tak počet prázdnych vozidiel na cestách. Produkty sú vyzdvihnuté priamo u dodávateľov a Tesco im takto ušetrí časť nákladov na dopravu tovaru do distribučných centier. V minulom roku dokázal reťazec týmto spôsobom ušetriť až 2,1 milióna kilometrov, ktoré by boli inak najazdené bez nákladu. Ako ilustruje Plán malých pomocí Tesca, toto číslo predstavuje úsporu 1,6 milióna kg emisií CO2.Prístup Tesca k udržateľnosti, znižovaniu vplyvu na životné prostredie a prinášaniu pozitívnej zmeny v komunitách sa – rovnako ako na ostatné oblasti – vzťahuje aj na podnikanie v oblasti odevov. Reťazec je zakladajúcim členom Iniciatívy pre etické obchodovanie a členom Iniciatívy za lepšiu bavlnu. Aj v oblasti odevov ponúka Tesco zákazníkom rôzne inovácie vrátane produktov vyrobených z recyklovaných polyesterových látok. V roku 2019 odľahčil reťazec životné prostredie o 30 miliónov plastových fliaš, z ktorých bola vyrobená aktuálne edícia pánskych plaviek.Aktivity reťazca v oblasti trvalej udržateľnosti či starostlivosti o komunity pozitívne hodnotia aj kolegovia Tesca. „zdôrazňujez Tesca.Tesco chce, aby sa kolegovia mali čo najlepšie v práci aj doma, a chce byť pre nich skvelým miestom na prácu. Napĺňanie tohto cieľa potvrdzuje množstvo iniciatív, ktoré vzišli práve z prvotných iniciatív kolegov Tesca. Príkladom je projekt Tesco Anjel. Kolegovia v obchode v Prievidzi zorganizovali zbierku pre kolegyňu v ťažkej životnej situácii, aby ju finančne zvládla. Odvtedy Tesco spolu s kolegami aj takto pomáhajú iným kolegom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii.