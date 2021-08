Tesco na Slovensku pokračuje v investíciách

Modernizácia supermarketu Tesco vo Vrábľoch:

• Rozšírenie ponuky čerstvých potravín, trvanlivých potravín, drogérie, kozmetiky aj textilu F&F

• Zväčšená plocha o polovicu na 1 500 m2

• O tretinu rozšírený sortiment na viac ako 10-tisíc položiek

• Pribudli 2 nové samoobslužné pokladne

Bratislava / Vráble 4. augusta (OTS) - Tesco na Slovensku už 25 rokov potvrdzuje svoj záväzok prinášať každý deň niečo navyše – pre zákazníkov, kolegov i dodávateľov. Reťazec najnovšie v auguste tohto roka dokončil modernizáciu obľúbeného supermarketu na Hlavnej ulici vo Vrábľoch, ktorý otvoril ešte v roku 2006. V danom čase išlo o prvý obchod tohto formátu, ktorý Tesco na Slovensku prevádzkovalo. Pri príležitosti predstavenia modernizovanej predajne vo Vrábľoch si zákazníci budú môcť od 4. augusta 2021 vybrať spomedzi rozšírenej ponuky čerstvých a trvanlivých potravín, drogérie, kozmetiky i textilu módnej značky F&F.“ hovorí, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.Plocha predajne na Hlavnej ulici vo Vrábľoch sa po prestavbe zväčšila o polovicu – konkrétne na 1 500 m2. Zákazníci si budú môcť vybrať z rozšíreného sortimentu viac ako 10-tisíc položiek. Aj vo vynovenom supermarkete vo Vrábľoch nájdu zákazníci obľúbené inovácie Tesca ako nákup so Scan&Shop či jeho mobilnú verziu Scan&Shop mobile vo forme aplikácie pre smartfóny. Službu Scan&Shop zákazníci vo Vrábľoch využívajú už niekoľko rokov – umožňuje im rýchly a komfortný nákup so skenerom, zákazníci vkladajú vybrané produkty rovno do vlastnej tašky bez potreby ich ďalšieho vykladania pri pokladni. V predajni vo Vrábľoch aktuálne pribudli v rámci pokladničnej zóny k štyrom existujúcim aj dve nové samoobslužné pokladne.Zmodernizovaná predajňa Tesca prináša pracovnú príležitosť pre zhruba 30 kolegov Tesca. Reťazec tento rok vytvorí celkovo 200 nových pracovných miest, pričom na Slovensku zamestnáva takmer 9-tisíc kolegov.Vynovený obchod Tesca vo Vrábľoch je otvorený od pondelka do soboty od 6.00 hod. do 21.00 hod., v nedeľu od 7.00 hod. do 21.00 hod. Zákazníci môžu zadarmo parkovať na parkovisku pred predajňou.Tesco je už 25 rokov dobrým susedom v komunitách všade tam, kde pôsobí. Pri príležitosti predstavenia zmodernizovaného supermarketu vo Vrábľoch Tesco daruje 1 euro z každého nákupu nad 10 eur – v termíne od 6. do 8. augusta 2021 – miestnej Materskej škole Meduška na vytvorenie krajšieho a bezpečnejšieho dvora na hranie pre deti.Tesco od svojho príchodu na Slovensko pred štvrťstoročím prináša najnovšie trendy v nakupovaní . Slováci si vďaka Tescu mohli prvýkrát v júni 1999 v Nitre nakúpiť vo veľkom v hypermarkete s nákupnými vozíkmi a širokou pokladničnou zónou. Po prvýkrát si mohli pod jednou strechou vybrať nielen spomedzi širokej ponuky potravín, ale aj nepotravinového tovaru vrátane elektroniky či oblečenia a sezónneho tovaru.Za 25 rokov Tesco na Slovensku otvorilo 154 predajní rozličných formátov vrátane supermarketu vo Vrábľoch, 5 nákupných centier OC Galéria, 3 distribučné centrá a 18 čerpacích staníc. Súčasťou skupiny Tesco je dnes už aj 6 obchodov Žabka na západnom Slovensku, ktoré prinášajú rýchly nákup pre každého.Reťazec Tesco uviedol ako prvý napríklad aj unikátny vernostný program Clubcard, a to ešte v roku 2010, odkedy pomáha zákazníkom získať čo najväčšiu hodnotu za peniaze. Aktuálne má vernostný systém Clubcard takmer milión aktívnych členov. Jeho výhody sú dostupné aj pre zákazníkov Tesca vo Vrábľoch.