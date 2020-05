Tesco na Slovensku rozširuje ponuku lokálnych farmárov

Bratislava 19. mája (TASR) - Pre veľký záujem zákazníkov o lokálne produkty Tesco na Slovensku rozširuje ponuku slovenských farmárov vo svojich predajniach. Reťazec spustil spoluprácu napríklad s PD Slatina nad Bebravou, farmou Loišov Dvor, Farmou Bardy či spoločnosťou Danubius.



Reťazcu sa tento rok podarilo rozšíriť spoluprácu s Poľnohospodárskym družstvom (PD) Slatina nad Bebravou, ktoré dodáva do obchodov uvedenej spoločnosti mliečne výrobky. Pribudli aj úplne noví partneri, ako napríklad výrobca mäsových a mliečnych výrobkov Loišov Dvor z Bašky pri Košiciach, kozie výrobky od rodinnej Farmy Bardy pri Rajci či mäsové výrobky Danubius.



Výrobca Danubius z Komárna dodáva mäsové výrobkov podľa tradičnej domácej receptúry, s vysokým obsahom mäsa bez použitia separátov a nemäsových emulzií. Ich výrobky pochádzajú z jatočných zvierat výhradne z lokálnych chovov.



"Dlhodobo venujeme špeciálnu starostlivosť práve našim malým lokálnym partnerom. Pomáhame im rásť aj za súčasných mimoriadnych okolností a rozšírili sme distribúciu ich výrobkov, aby sa obľúbené lokálne špeciality dostali k ešte väčšiemu množstvu ľudí. V súčasnosti už 40 % výrobkov zaradených do programu Jedinečné chute Slovenska nájdu zákazníci vo všetkých 42 predajniach Tesca, kde je tento sortiment k dispozícii. Zvyšná ponuka sa tak naďalej odlišuje podľa konkrétnych oblastí Slovenska, v ktorých si zákazníci môžu nakúpiť obľúbené lokálne potraviny pochádzajúce z ich regiónu,“ uviedol Pavol Kiss, manažér nákupu spoločnosti na Slovensku.



Projekt podpory malých farmárov Jedinečné chute Slovenska spustil podnik pred troma rokmi a odvtedy sa rozrástol už do 42 predajní naprieč celým Slovenskom. Medzi najobľúbenejšie výrobky lokálnych farmárov a dodávateľov patrí napríklad maslo, jogurty či mäsové výrobky. Vlani reťazec predal takmer 630 miliónov kusov slovenských potravín v hodnote viac ako 460 miliónov eur.