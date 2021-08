Tesco naďalej pomáha ľudom v núdzi

Bratislava 2. augusta (OTS) - Tesco už druhý rok po sebe pomôže ľuďom v núdzi aj letnou potravinovou zbierkou . Hoci už deväť rokov reťazec organizuje najväčšiu potravinovú zbierku vo svojich predajniach tradične pred Vianocami, pandémia zvyšuje počet ľudí, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku. Tesco preto urobilo krok navyše, aby spolu so zákazníkmi ešte viac pomohlo ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.prezrádza, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.Podľa riaditeľa Potravinovej banky Slovenska Marka Urdzíka v súčasnom neľahkom období koronakrízy neustále rastie počet rodín na Slovensku, ktoré majú problém zaobstarať si jedlo či iné nevyhnutné výrobky. Letná potravinová zbierka bude prebiehať vo všetkých 154 predajniach Tesca naprieč celým Slovenskom počas augusta, konkrétneStačí, ak pri bežnom nákupe zákazník nakúpi trvanlivé potraviny ako napríklad cestoviny, ryžu, strukoviny, konzervy či zaváraniny alebo hygienické potreby navyše a odovzdá ich na zberné miesto za pokladničnou zónou. S výberom vhodných produktov ochotne pomôžu kolegovia v Tescu alebo dobrovoľníci z partnerských organizácií.Vďaka rastúcemu záujmu zákazníkov Tesca o online zapojenie sa do zbierok pri tohtoročnej letnej zbierke bude možnosť pomôcť a zapojiť sa do zbierky aj z pohodlia svojho domova. Zapojiť sa môžu prostredníctvom služby Tesco Online nákupy , ktorá je dostupná pre 2,8 milióna ľudí na Slovensku. Online zbierka bude prebiehať od 3. do 31. augusta tohto roka. Pri online nákupe majú zákazníci na výber spomedzi šiestich pripravených balíčkov pomoci v hodnote od 5 do 12 eur.“ dodáva Veronika Bush.Reťazec Tesco spolupracuje nielen s Potravinovou bankou Slovenska, ale rovnako tak aj s lokálnymi partnermi, sociálnymi výdajňami, domovmi sociálnych služieb, organizáciami pracujúcimi s ľuďmi bez domova či domovmi pre osamelé matky s deťmi. Tieto organizácie distribuujú ľuďom v núdzi každý jeden produkt, ktorý zákazníci Tesca darujú.Reťazec spustil zbierku aj vlani v lete v promptnej reakcii na vypuknutie koronakrízy. Spoločné úsilie Tesca a jeho zákazníkov sa vyplatilo, mimoriadna letná potravinová zbierka úspešne pomohla rodinám v ťažkých životných situáciách. Celkovo zákazníci Tesca darovali 28 ton potravín, čo predstavuje 67-tisíc porcií jedla pre ľudí v núdzi.Práve vďaka potravinovým zbierkam Tesca sa podarilo podať pomocnú ruku veľkému množstvu ľudí v núdzi a rovnako to je aj pri ďalších aktivitách, ktorými Tesco každý deň podporuje tých najzraniteľnejších, či už ide o darovanie nepredaných potravín alebo mimoriadne potravinové dary v doterajšej hodnote viac ako 220-tisíc eur od vypuknutia pandémie.Reťazec pomáha každodenne ľuďom v núdzi aj prostredníctvom darovania nepredaných potravín. Vďaka tomu, že Tesco daruje potraviny zo všetkých svojich predajní, doposiaľ darovalo viac ako 6 400 ton potravín, z ktorých bolo pripravených 15 miliónov porcií jedla pre ľudí v núdzi. Tesco tak aj touto dôležitou aktivitou pomáha zmierňovať dosahy koronakrízy na tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.