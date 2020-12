Tesco od dnes predlžuje otváracie hodiny vybraných hypermarketov

Otváracie hodiny prevádzok Tesca počas najbližších vianočných sviatkov:

• 24. december 2020: do 11. hodiny (deň pracovného pokoja)

• 25. a 26. december 2020: zatvorené (dni pracovného pokoja)

• 27. decembra 2020: všetky obchody Tesca opäť otvorené od 7. hodiny ráno

• V dňoch 28. – 30. 12. 2020 platí bežná otváracia doba obchodov

• 31. decembra 2020: obchody otvorené do 18, hodiny s výnimkou vybraných hypermarketov, ktoré budú mať otvorené až do 19. hodiny (Kežmarok, Dolný Kubín, Brezno, Čadca, Ružomberok, Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Martin, Liptovský Mikuláš)

• 1. januára 2021: zatvorené (štátny sviatok)

• 2. januára 2021: všetky obchody Tesca opäť otvorené od 7. hodiny ráno

• Od 3. januára 2021: bežná otváracia doba (s výnimkou 6. januára 2021, ktorý je dňom pracovného pokoja)



Bratislava 11. decembra (OTS) - V reakcii na súčasnú mimoriadnu situáciu reťazec Tesco predlžuje otváracie hodiny v prípade vybraných 30 hypermarketov. Tieto obchody naprieč celým Slovenskom budú mať otvorené každý deň až do polnoci, a to počas celého obdobia do začiatku vianočných sviatkov. Zvyšných 123 obchodov Tesca zostáva otvorených sedem dní od rána až do večera podľa bežných otváracích hodín. Zákazníci sa môžu na Tesco spoľahnúť aj v čase koronakrízy: kolegovia Tesca robia maximum pre to, aby si zákazníci mohli bezpečne nakúpiť všetko potrebné pred Vianocami.Reťazec Tesco vyvíja aj pred Vianocami maximálne úsilie, aby prinášal zákazníkom bezpečnejší nákup. V snahe pomôcť zákazníkom pripraviť sa na Vianoce predlžuje otváracie hodiny najväčších obchodov naprieč Slovenskom. Zákazníci si tak budú môcť nakúpiť bezpečne v čase, ktorý im najviac vyhovuje, a to aj mimo exponovaných časov. V každom obchode Tesca naďalej platia prísne bezpečnostné opatrenia vrátane povinnosti nosiť rúško či ďalších opatrení sociálneho dištancovania.uviedol, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.20 hypermarketov Tesca s predĺženou otváracou dobou každý deň až do polnoci –: Bratislava - Lamač, Bratislava - Zlaté piesky, Bratislava - Petržalka, Trnava, Banská Bystrica, Martin, Levice, Nové Zámky, Nitra, Zvolen, Žilina, Trenčín, Považská Bystrica, Prievidza, Piešťany, Prešov, Košice, Michalovce, Poprad, Spišská Nová Ves.10 hypermarketov Tesca s predĺženou otváracou dobou každý deň až do polnoci –: Bratislava - Podunajské Biskupice, Pezinok, Dunajská Streda, Hlohovec, Malacky, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Humenné, Bardejov, Rimavská Sobota