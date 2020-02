Tesco opäť zabojuje o prestížnu cenu Via Bona 2019

Kolegovia z Tesca počas dobrovoľníctva pre občianske združenie Dobrý pastier, ktorému Tesco pravidelne daruje nepredané potraviny pre ľudí v núdzi Foto: TESCO

V strede Martin Kuruc, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku, a Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku pri preberani ocenenia Via Bona 2017 Foto: TESCO

Bratislava 19. februára (OTS) - Prestížne ocenenie Via Bona udeľuje už 20 rokov Nadácia Pontis ako uznanie najzodpovednejším firmám na slovenskom trhu.Tesco zabojuje o prestížne ocenenie v dvoch kategóriách Zodpovedná veľká firma a Dobrý partner komunity . Víťazi ceny Via Bona budú vybratí spomedzi 14 zodpovedných firiem. O finalistoch v šiestich kategóriách rozhodli odborné nezávislé komisie, pričom vyberali spomedzi 38 slovenských firiem, ktoré sa o ocenenie uchádzali s 52 projektmi. Mená víťazov budú zverejnené na slávnostnom galavečere 28. apríla 2020.“ hovorí, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.Potravinovú zbierku spoluorganizuje Tesco s Potravinovou bankou Slovenska, Slovenskou katolíckou charitou, Depaul Slovensko, Evanjelickou Diakoniou ECAV Slovensko a OZ Vagus.sa reťazec uchádza o cenu za stratégiu zodpovedného podnikania zameranú najmä na riešenie sociálnych a environmentálnych výziev – dlhodobá pomoc komunitám, boj proti plytvaniu potravinami, znižovanie negatívneho vplyvu obalov potravín na životné prostredie a znižovanie vplyvu biznisu na klimatické zmeny. "“ vysvetľuje, CSR manažérka Tesca na Slovensku. Spoločnosť tiež dlhodobo podporuje slovenských dodávateľov, vrátane programu na podporu lokálnych farmárov či sériami vzdelávacích programov v rámci Farmárskeho grantu. Ponuka tovarov vlastnej značky kladie dôraz na ochranu zdravia a je prispôsobená aj ľuďom s rôznymi potrebami (bezlepkové a bezlaktózové rady). Spoločnosť nezabúda ani na svojich zamestnancov – prostredníctvom finančnej zbierky Tesco Anjel podporuje kolegov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Časť zamestnancov prispieva do zbierky mesačnými zrážkami zo mzdy, firma vyzbierané financie vždy zdvojnásobí.Cieľom projektu je pomoc ľuďom v núdzi naprieč celým Slovenskom. Zákazníci môžu popri bežnom nákupe kúpiť potraviny a drogériu navyše a odovzdať ich dobrovoľníkom z partnerských charitatívnych organizácií. ",“ dopĺňa. Tesco navyše venuje financie vo výške 20 % z vyzbieranej hodnoty potravín a drogérie partnerským organizáciám – v uplynulom ročníku spoločnosť venovala viac ako 52 000 eur. Potravinová zbierka je vyústením celoročnej práce darovania potravín ľuďom v núdzi. Od roku 2019 darujú pravidelne nepredané potraviny lokálnej charitatívnej organizácii všetky obchody Tesco na Slovensku. Takto pomáha denne viac ako 5000 ľuďom v núdzi.Nezávislá komisia už ocenila aktivity Tesca cenou Via Bona pred dvoma rokmi. Za prínos v oblasti zodpovednej spotreby a výroby bolo Tescu udelené ocenenie