Tesco otvára v auguste tri predajne na strednom Slovensku

Otvorenie novej predajne Tesco v Kremnici 10.8.2023 - (zľava) primátor mesta Kremnica Martin Novodomec, generálny riaditeľ Tesca Martin Kuruc a manažér novej predajne Marek Ragač. Foto: TESCO SR

Kremnica 10. augusta (OTS) - Tesco v auguste otvára hneď tri predajne na strednom Slovensku – dva nové supermarkety v Kremnici (10. 8.) a v Rimavskej Sobote (24. 8.) a otvoril už aj vynovený supermarket vo Zvolenskej Európe (3. 8.). Zákazníci sa môžu tešiť na bohatú ponuku produktov a moderných služieb, ktoré Tesco ponúka. Sieť reťazca sa do konca augusta rozrastie na 161 obchodov.hovorídodávaprivíta zákazníkov vospolu s ďalšími siedmimi nájomníkmi. Obchod sa architektúrou prispôsobil pamiatkovej oblasti centra Kremnice, ktoré je vzdialené len 10 minút pešo. Druhýbudú môcť zákazníci navštíviť od. Reťazec novú predajňu otvára v obchodnom centre Spektrum, ktoré prechádza renováciou.opäť otvoril svoje brány pre zákazníkov po prestavbe už vodoplnil. V Kremnici reťazec podporí občianske združenie Zlaté líšky, ktoré zorganizuje program pre deti a rodiny pri príležitosti oslavy 200. výročia narodenia G. K. Zechentera-Laskomerského. V Rimavskej Sobote prispeje občianskemu združeniu artRIS, ktoré vybuduje oddychovú zónu v komunitnej záhrade.Oba nové supermarkety v Kremnici a Rimavskej Sobote s plochou okolo 900 štvorcových metrov sú otvorené sedem dní v týždni od 6.00 do 21.00 hod. Samozrejmosťou sú moderné technológie – okrem klasických a samoobslužných pokladníc môžu návštevníci využiť aj pohodlný nákup prostredníctvom služby Scan&Shop v mobile . K dispozícii je aj zberný automat na vrátenie plastových fliaš a plechoviek. Zákazníci sa môžu tešiť na širokú ponuku čerstvých aj trvanlivých potravín, drogérie, módnu značku F&F, pekáreň či rôzne snacky a sezónny tovar. Zákazníci s Clubcard môžu využiť uvítaciu zľavu 10 % na celý nákup v prvých štyroch dňoch od otvorenia. Viac informácií a podmienky uplatnenia akcie sú na stránke tesco.sk.Spoločnosť Tesco plánuje v najbližších mesiacoch pokračovať v rozširovaní. V súčasnosti hľadá nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 400 do 2 000 štvorcových metrov. Odporúčanie môže poslať každý na novyobchod@tesco.com. Ideálne miesta pre nové predajne sú v obytných zónach, na frekventovaných uliciach či cestách, v blízkosti sídlisk, administratívnych budov či nákupných centier. V expanzii pokračuje aj franchisingová sieť Žabka, ktorá otvorila na Slovensku už 27 obchodov.