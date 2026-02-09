Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. február 2026Meniny má Zdenko
< sekcia Ekonomika

Tesco otvorí v Británii 70 nových predajní Express

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Maloobchodný gigant uviedol, že nové obchody otvorí do marca budúceho roka po tom, čo do siete Express v minulom roku pribudlo 60 britských predajní.

Autor TASR
Londýn 9. februára (TASR) - Spoločnosť Tesco rozšíri svoju sieť Express v Spojenom kráľovstve o ďalších 70 predajní vrátane piatich bývalých prevádzok platformy Amazon Fresh. Maloobchodný gigant v pondelok uviedol, že nové obchody otvorí do marca budúceho roka po tom, čo do siete Express v minulom roku pribudlo 60 britských predajní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Nové obchody budú zahŕňať päť bývalých samoobslužných predajní potravín Amazon Fresh v Londýne. Ich majiteľ, americká technologická skupina Amazon, v septembri minulého roka oznámil, že túto službu ukončí. Tesco už má v Spojenom kráľovstve a Írsku niečo vyše 2000 predajní siete Express. Skupina ďalej oznámila, že tento rok tiež plánuje otvoriť dva veľké supermarkety v Škótsku.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 9. februára

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac