Tesco otvorí v Británii 70 nových predajní Express
Maloobchodný gigant uviedol, že nové obchody otvorí do marca budúceho roka po tom, čo do siete Express v minulom roku pribudlo 60 britských predajní.
Autor TASR
Londýn 9. februára (TASR) - Spoločnosť Tesco rozšíri svoju sieť Express v Spojenom kráľovstve o ďalších 70 predajní vrátane piatich bývalých prevádzok platformy Amazon Fresh. Maloobchodný gigant v pondelok uviedol, že nové obchody otvorí do marca budúceho roka po tom, čo do siete Express v minulom roku pribudlo 60 britských predajní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nové obchody budú zahŕňať päť bývalých samoobslužných predajní potravín Amazon Fresh v Londýne. Ich majiteľ, americká technologická skupina Amazon, v septembri minulého roka oznámil, že túto službu ukončí. Tesco už má v Spojenom kráľovstve a Írsku niečo vyše 2000 predajní siete Express. Skupina ďalej oznámila, že tento rok tiež plánuje otvoriť dva veľké supermarkety v Škótsku.
