Tesco patrí medzi Najzamestnávateľov Slovenska

Bratislava 29. januára (OTS) - Tesco chce byť skvelým miestom na prácu, cení si jedinečnosť všetkých kolegov a podporuje budovanie inkluzívnej kultúry a rozmanitosti. Aktivity reťazca pozitívne hodnotia aj uchádzači o prácu či aktuálni kolegovia Tesca. Potvrdzujú to výsledky nezávislej ankety Najzamestnávateľ 2020, ktorú vyhlásil portál Profesia. Tesco sa umiestnilo medzi trojicou najlepších spomedzi 20 spoločností nominovaných v kategórii obchod a služby. Reťazec naďalej vyvíja maximálne úsilie, aby prinášal niečo navyše pre svojich súčasných aj potenciálnych kolegov, aktuálne spustil nový kariérny web.,“ uviedla, personálna manažérka Tesca na Slovensku.Najzamestnávateľ je prestížna anketa, ktorej 9. ročník vyhlásila spoločnosť Profesia prevádzkujúca kariérny web pod rovnakým názvom. Anketa prináša pohľad uchádzačov i zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy pôsobiace na Slovensku, a to vrátane ich benefitov či celkového imidžu. V každej spomedzi 10 kategórií súťažia nominované spoločností a o víťazoch rozhoduje široká verejnosť. V kategórii „obchod a služby“ boli tento rok nominované nielen obchodné reťazce, ale aj ďalšie retailové firmy zamerané napríklad na predaj nábytku, oblečenia, obuvi, športových potrieb či IT techniky. Celkovo bolo do deviateho ročníka ankety nominovaných 237 spoločností, počet odovzdaných hlasov dosiahol 78-tisíc.Tesco naďalej vyvíja maximálne úsilie, aby napĺňalo potreby svojich súčasných aj potenciálnych kolegov, aktuálne spustilo nový kariérny web. Na webstránke kariera.tesco.sk získajú uchádzači o zamestnanie dôležité či inšpiratívne informácie o spoločnosti, a to vrátane príbehov kolegov reťazca.dodalaPandémia výrazne zmenila podobu pohovorov v Tescu – aktuálne prebiehajú spravidla telefonicky alebo online. Nová webstránka je preto vítanou pomocou, ako čo najlepšie predstaviť uchádzačom Tesco ako skvelé miesto na prácu, a to ešte pred nástupom do zamestnania.Reťazec sa stará o všetkých svojich kolegov na Slovensku už 25 rokov. To oceňujú aj samotní kolegovia – až 89 % z nich vníma Tesco ako skvelé miesto na prácu.Význam obetavej a dôležitej práce kolegov Tesca sa naplno potvrdil v súčasnej mimoriadnej pandemickej situácii, keď zohrávajú kľúčovú úlohu pri zásobovaní obyvateľov potravinami. Reťazec ich podporuje najviac, ako je to možné – vytváraním bezpečnejšieho prostredia na prácu, vitamínovými balíčkami, plateným voľnom pre zraniteľných kolegov či tromi mimoriadnymi bonusmi za obetavú prácu a investíciou do zvyšovania ich miezd vo výške 10 miliónov eur za uplynulý rok. Navyše, Tesco počas rôznych období minulého roka intenzívne podávalo pomocnú ruku množstvu ľudí, ktorí sa vplyvom koronakrízy ocitli dočasne bez práce. Reťazec prijal takmer tritisíc dočasných kolegov, ktorí mu pomohli pri zásobovaní obyvateľov potravinami.