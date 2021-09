Tesco podáva pomocnú ruku najzraniteľnejším

Bratislava 8. septembra (OTS) - Jednotlivci aj rodiny v náročnej životnej situácii získajú mimoriadnu pomoc aj tento rok. Reťazec Tesco už druhý rok po sebe zorganizoval v čase pandémie mimoriadnu letnú verziu potravinovej zbierky. Spoločné úsilie zákazníkov a Tesca sa vyplatilo. Ľuďom v núdzi pomôžu nielen vyzbierané potraviny od zákazníkov, ale naviac aj darované produkty v hodnote 25-tisíc eur od Tesca. Dokopy darované potraviny aj hygienické potreby od zákazníkov i Tesca vážia 22 182 kilogramov. Vyše 22 ton pomoci tak pomôže nasýtiť 52-tisíc porciami jedla ľudí v núdzi naprieč krajinou.



„Potravinová zbierka vytvorila jedinečnú príležitosť pre každého zo zákazníkov Tesca, ktorí mohli v období 4 týždňov pomôcť ľuďom v núdzi počas nákupu v ktoromkoľvek z našich obchodov. Spolu s naším príspevkom v hodnote 25-tisíc eur tak spolupracujúcim charitám poputuje viac ako 22 ton potravín a drogérie. V Tescu hovoríme, že aj malá pomoc môže mať veľký význam, a práve potravinová zbierka je toho dokonalým potvrdením,“ hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.



Tohtoročná letná potravinová zbierka prebiehala od 2. augusta do 29. augusta 2021 vo všetkých 154 predajniach Tesca. Stačilo, ak pri bežnom nákupe zákazníci nakúpili trvanlivé potraviny ako napríklad cestoviny, ryžu, strukoviny, konzervy či zaváraniny alebo hygienické potreby navyše a odovzdali ich na zberné miesta za pokladničnou zónou v ktorejkoľvek predajni.



S výberom vhodných produktov ochotne pomáhali kolegovia v Tescu alebo dobrovoľníci z partnerských organizácií. Súčasťou zbierky bola aj možnosť zapojiť sa online – prostredníctvom služby Tesco Online nákupy, ktorá je dostupná pre 2,8 milióna ľudí na Slovensku. Online zbierka prebiehala od 3. do 31. augusta tohto roka. Pri online nákupe si mohli zákazníci vybrať spomedzi šiestich pripravených balíčkov pomoci v hodnote od 5 do 12 eur.



„Každý jeden dar si nesmierne vážime, pretože môže pomôcť ľuďom, ktorí sa často nie vlastnou vinou ocitli bez domova alebo bez trvalého príjmu. Sme veľmi radi, že sa Tesco rozhodlo okrem tradičnej potravinovej zbierky pred Vianocami zorganizovať opäť aj jej letnú verziu. Žiaľ, v súčasnom neľahkom období koronakrízy neustále rastie počet rodín a jednotlivcov na Slovensku, ktorí majú ťažkosti zaobstarať si jedlo či iné nevyhnutné výrobky,“ uviedol riaditeľ Potravinovej banky Slovenska Marko Urdzík.



Tesco si uvedomuje, že pomoc ľuďom je potrebná neustále. Reťazec spustil prvú letnú potravinovú zbierku už vlani v lete v promptnej reakcii na vypuknutie koronakrízy. Práve vďaka potravinovým zbierkam Tesca sa podarilo podať pomocnú ruku veľkému množstvu ľudí v núdzi a rovnako to je aj pri ďalších aktivitách, ktorými Tesco každý deň podporuje tých najzraniteľnejších, či už ide o darovanie nepredaných potravín zo všetkých 154 obchodov reťazca alebo mimoriadne potravinové dary v doterajšej hodnote viac ako 220-tisíc eur od vypuknutia pandémie.



Reťazec pomáha každodenne ľuďom v núdzi prostredníctvom darovania nepredaných potravín. Vďaka tomu, že Tesco daruje potraviny zo všetkých svojich predajní, doposiaľ darovalo viac ako 7 300 ton potravín, z ktorých bolo pripravených viac ako 17 miliónov porcií jedla pre ľudí v núdzi. Tesco tak aj touto dôležitou aktivitou pomáha zmierňovať dosahy koronakrízy na tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.