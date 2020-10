Tesco podáva pomocnú ruku seniorom v čase koronakrízy

Tesco sa stará o slovenských seniorov a chráni ich zdravie každý deň:

• Všetkých 153 obchodov Tesca na Slovensku daruje nepredané potraviny ľuďom v núdzi. Každý deň tak podporujú aj mnohých seniorov, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

• Tesco chce prinášať tie najlepšie služby pre slovenských seniorov – mnohí rodinní príslušníci seniorov objednávajú pre svojich najbližších komfortné doručenie potravín domov vďaka službe

• K ochrane zdravia (nielen seniorov) prispieva aj dostupnosť 67 automatických externých defibrilátorov, ktoré sú k dispozícii v hypermarketoch Tesco na Slovensku.

• V rámci uplynulých ročníkov grantového programu

• Každý z kolegov Tesca má nárok využiť jeden pracovný deň ročne na ľubovoľnú dobrovoľnícku činnosť – kolegovia z Tesca sa takouto formou zúčastňujú aj na dobrovoľníckych aktivitách v domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb.

• Všetkých 153 obchodov Tesca na Slovensku. Každý deň tak podporujú aj mnohých seniorov, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.• Tesco chce prinášať tie najlepšie služby pre slovenských seniorov – mnohí rodinní príslušníci seniorov objednávajú pre svojich najbližších komfortné doručenie potravín domov vďaka službe Tesco Online nákupy . Služba je čoraz obľúbenejšia aj u samotných seniorov. V súčasnosti je dostupná pre 2 milióny ľudí na Slovensku. Pre ľudí, ktorí sa nenachádzajú v dostupnosti Tesco Online nákupov, je dostupná služba Tesco Zásielka . Ide o vopred pripravené balenie 24 trvanlivých potravín a ďalších potrebných výrobkov.• K ochrane zdravia (nielen seniorov) prispieva aj dostupnosť, ktoré sú k dispozícii v hypermarketoch Tesco na Slovensku.• V rámci uplynulých ročníkov grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame získali podporu od Tesca aj domovy sociálnych služieb. Vďaka obľúbenému grantu sa doposiaľ podarilo podporiť takmer miliónom eur realizáciu 1 155 úžasných komunitných projektov na Slovensku. Príkladom iniciatívy pre seniorov je vybudovanie Senior Fitnes Parku. O grant požiadala nezisková organizácia Centrum sociálnych služieb – Margaréta v obci Bajč v Nitrianskom kraji. Udelený jej bol najvyšší možný grant 1 300 eur.• Každý z kolegov Tesca má nárok využiť jeden pracovný deň ročne na– kolegovia z Tesca sa takouto formou zúčastňujú aj na dobrovoľníckych aktivitách v domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb.

Bratislava 27. októbra (OTS) - Najviac ohrození zákazníci potrebujú najmä v súčasnom náročnom období starostlivosť navyše. Reťazec preto podáva pomocnú ruku slovenským seniorom a ide príkladom, ako pristupovať k starším ľuďom s rešpektom a toleranciou. Seniori sú súčasťou každej z komunít, v ktorej Tesco pôsobí a stará sa o to, aby život v nej bol čo najlepší. Za svoj zodpovedný prístup k starším ľudom Tesco najnovšie získalo nezávislé ocenenie Senior Friendly “ hovorí, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.dopĺňa, zástupca iniciatívy Senior Friendly a člen Výkonného výboru Európskej únie seniorov.Tesco prináša už viac ako 24 rokov potraviny do slovenských domácností. Obchody reťazca sa stali obľúbeným miestom nákupu pre mnohých slovenských seniorov. V období po vypuknutí koronakrízy sa Tesco zodpovedne stará o bezpečnosť zákazníkov i kolegov a dohliada na prísne hygienické rutiny a dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení. Platí to aj v prípade vyhradeného nákupného času pre seniorov – v pracovných dňoch od 9. do 11. hodiny.Tesco získalo ocenenie Senior Friendly 2020 aj s jeho oficiálnou plaketou za mimoriadne aktivity pre seniorov. Ocenenie bolo podľa organizátorov udelené najmä za aktívnu podporu seniorov, ktorí sa v čase pandémie ocitli v núdzi.“ zdôrazňujez Tesca.