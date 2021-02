Tesco podporí ľudí v núdzi ešte viac

Bratislava 19. februára (OTS) - Počet ľudí v núdzi na Slovensku narastá, a to najmä v dôsledku pandémie koronavírusu a jej ekonomických dôsledkov. Viac ako 50 ton najpotrebnejších výrobkov ako cestoviny, ryža či iné trvanlivé potraviny daruje reťazec Tesco pre ľudí v ťažkých životných situáciách. Reťazec to oznámil po tohtotýždňovom stretnutí v Prezidentskom paláci. Uskutočnilo sa za účasti prezidentky SR Zuzany Čaputovej, riaditeľa Potravinovej banky Slovenska Marka Urdzíka a zástupcov maloobchodných sietí pôsobiacich na Slovensku. Darovaním trvanlivých potravín Tesco ešte viac podporí ľudí v núdzi. Reťazec naďalej vytrvalo pokračuje v darovaní nepredaných potravín zo všetkých 153 obchodov či ďalších aktivitách zameraných na pomoc najzraniteľnejším.uviedol, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.Nad rámec svojich pravidelných aktivít pre ľudí v núdzi sa Tesco rozhodlo prispieť potravinovým darom, konkrétne viac ako 50 tonami potravín pre Potravinovú banku Slovenska a jej lokálne spolupracujúcich charít. Tesco to oznámilo na stretnutí s prezidentkou Slovenskej republiky, riaditeľom Potravinovej banky Slovenska Markom Urdzíkom aj predstaviteľmi ďalších obchodných reťazcov.“ uviedol, riaditeľ Potravinovej banky Slovenska.Aj v tomto období preto Tesco pokračuje v aktivitách zameraných na pomoc tým najzraniteľnejším, medzi ktoré patrí napríklad každodenné darovanie nepredaných potravín zo všetkých 153 obchodov. Od vypuknutia mimoriadnej situácie v marci 2020 reťazec daroval už 1 700 ton potravín, z ktorých bolo možné pripraviť 4 milióny porcií jedla.“ zdôraznilz Tesca.Pomoc ľuďom v núdzi sa počas koronakrízy stala ešte urgentnejšou ako kedykoľvek predtým. Bezprostredne po vypuknutí pandémie Tesco pomohlo tým najzraniteľnejším vďaka najväčšiemu potravinovému daru v histórii reťazca. Ľuďom v núdzi Tesco darovalo trvanlivé potraviny a hygienické potreby v hodnote 172-tisíc eur.V reakcii na koronakrízu reťazec v minulom roku zorganizoval aj mimoriadnu letnú potravinovú zbierku. Pred Vianocami prebehla tradičná zimná edícia potravinovej zbierky Tesca. Zákazníci sa mohli počas zbierky vo všetkých 153 predajniach reťazca pridať k pomoci ľuďom v núdzi a darovať trvanlivé potraviny či drogériu. Celkovo darovali zákazníci počas oboch potravinových zbierok v prevádzkach Tesca 128 ton potravín a drogérie. Už tradične rozdeľuje reťazec pri príležitosti vianočnej zbierky aj finančnú pomoc navyše – vo výške 20 % hodnoty vyzbieraných potravín a drogérie. Týmito financiami Tesco podporilo Potravinovú banku Slovenska a ďalšie partnerské organizácie, ktoré zohrávajú počas pandémie nezastupiteľnú úlohu pri pomoci ľuďom v núdzi.Tesco neustále pomáha tým najzraniteľnejším. Reťazec pravidelne daruje ovocie zdravotníkom v prvej línii či seniorom naprieč Slovenskom. Viac informácií nájdete na webovej stránke Tesca