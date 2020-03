Tesco podporuje komunity naprieč Slovenskom, rozdalo už milión eur

Vďaka programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa zrealizovalo v regiónoch napríklad:

• 48 kultúrnych podujatí

• 36 ihrísk

• 63 vzdelávacích aktivít

• 17 úprav verejných záhrad a parkov

• 9 detských táborov

• 4 dopravné ihriská

• 3 pomoci pre útulky pre zvieratá

• 5 aktivít na ochranu včiel



Bratislava 2. marca (OTS) - Hlasovať mohli všetci zákazníci Tesca v rámci 7. edície programu Vy rozhodujete, my pomáhame, a to v každej predajni počas januára a februára 2020. Počas všetkých doterajších edícií grantového programu darovala spoločnosť Tesco takmer milión eur na realizáciu 1 155 komunitných projektov.Tesco dáva každému jedinečnú možnosť podieľať sa na rozhodovaní, ako zlepšiť život vo svojej komunite. V rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje reťazec lokálne komunity dvakrát ročne sumou 170-tisíc eur. Zákazníci Tesco si aj tentoraz mohli vybrať jeden z troch lokálnych projektov, medzi ktorými boli napríklad nové ihriská, knižnice, včelíny, projekty na pomoc sociálne slabším rodinám či útulky pre zvieratá.Počas 7. edície programu Vy rozhodujete, my pomáhame zákazníci hlasovali najmä za projekty zamerané na podporu zdravia a športu. „Do hlasovania sa zapojil takmer každý druhý zákazník, čo nás veľmi teší. Naši kolegovia aj naši zákazníci sa zapájajú do programu s čoraz väčšou angažovanosťou. Ide o najlepšie potvrdenie, že aj oni chcú byť aktívnou súčasťou pozitívnej zmeny v ich komunite. Počas siedmich edícií programu sa nám podarilo podporiť už vyše 1 000 projektov. Program má tak čoraz viditeľnejší pozitívny vplyv na lokálne komunity,“ hovorí Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.Do aktuálnej siedmej edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame bolo prihlásených až 370 projektov, a to zo strany neziskových organizácií, škôl, centier voľného času a iných verejnoprospešných organizácií. Odborná komisia z nich vybrala 231 finálnych projektov, ktoré postúpili do hlasovacej fázy.,“ zdôrazňuje projektová manažérka Nadácie PontisNajviac angažovaní boli zákazníci Tesca v. Najvyšší počet hlasov – viac než 83-tisíc – získal vzdelávací projekt Darovanie krvi zachraňuje životy od OZ Hematit z Bratislavy.V každej edícii programu hlasujú zákazníci vhodením žetónu, ktorý získajú za každý nákup v Tescu. Rozhodujú tak o rozdelení celkovo 170-tisíc eur. V každom regióne Tesco podporí tri víťazné projekty – projektu s najvyšším počtom žetónov je udelený grant 1 300 eur, druhé miesto sa bude tešiť zo 600 eur a projekt na treťom mieste získa 300 eur.Vďaka podpore Tesca môžu miestne organizácie skrášľovať svoje okolie, pomáhať zlepšovať životy ľudí i zvierat či podporovať deti a mládež vo voľnočasových aktivitách v komunitách po celom Slovensku. Prihlasovanie projektov do 8. edície programu Vy rozhodujete, my pomáhame spustí Tesco už čoskoro.Súčasťou programu bolo množstvo ďalších projektov, ktoré rovnako pomohli zlepšiť život na Slovensku.Pravidlá programu a informácie o všetkých edíciách sú na https://tesco.sk/pomahame/