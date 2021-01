Tesco pomáha každý deň, v nemocniciach aj zariadeniach pre seniorov

Bratislava 20. januára (OTS) - Nemocnice v regiónoch naprieč Slovenskom, domovy sociálnych služieb a desiatky ďalších zariadení pre ľudí v núdzi či seniorov získali počas prebiehajúcej pandémie podporu od Tesca. Reťazec daroval potraviny, podieľal sa na zariadení miestností a prispel aj finančne, a to konkrétne 57 zdravotníckym zariadeniam.



„V Tescu dlhodobo pomáhame v komunitách tam, kde je to najviac potrebné. Uvedomujeme si, že práve teraz je potrebná aj pomoc navyše, a to zdravotníkom v prvej línii. Ich práca je v boji proti pandémii nenahraditeľná. Sami sa vystavujú obrovskému riziku, aby zachraňovali životy iných. Vážime si ich obetavú prácu a s hrdosťou podporujeme zdravotnícke zariadenia naprieč Slovenskom, aby sme im pomáhali zvládať pandémiu koronavírusu,“ uviedla Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.



Od začiatku pandémie Tesco darovalo zdravotníkom produkty v hodnote viac ako 34-tisíc eur, išlo napríklad o ovocie, zeleninu na podporu imunity, ale takisto aj pitný režim či drobné občerstvenie. „Veľmi ďakujeme obchodnému reťazcu Tesco, ktorý nám bezplatne a na dennej báze daruje ovocie i zeleninu pre zdravotníkov v našej nemocnici. Ďakujeme aj vedeniu Žilinského samosprávneho kraja, ktoré celý proces pomohlo zrealizovať,“ povedal Martin Šenfeld z MBA Nemocnice v Čadci. „Dovoľte mi touto cestou poďakovať sa Vám za Vašu pomoc a podporu pre našich zdravotníkov, ktorí každý deň pomáhajú v prvej línii, ktorú si veľmi vážime. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať,“ doplnil Marián Petko, riaditeľ nemocnice NsP v Bardejove.



Už počas prvej vlny reťazec pomohol aj pri zariaďovaní miestnosti v bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch pre lekárov pracujúcich v prvej línii s pacientmi s COVID-19. Ďalším príkladom pomoci Tesca je Univerzitná nemocnica v Martine, ktorú dokážeme podporiť finančným darom takmer 3-tisíc eur vďaka rozhodnutiu darovať nemocnici celý výnos z predaja ochranných rúšok F&F.



Tesco pomáha od začiatku pandémie aj ľuďom v núdzi a seniorom deň čo deň aj vďaka darovaniu nepredaných potravín. Starostlivosť o ľudí v núdzi sa stala potrebnou viac ako kedykoľvek predtým a vďaka programu darovania potravín sa podarilo pomôcť mnohým rodinám či jednotlivcom: od vypuknutia mimoriadnej situácie v marci tohto roka reťazec daroval vyše 1 500 ton potravín, z ktorých bolo pripravených viac ako 3,5 milióna porcií jedla. Takéto skvelé čísla sa Tescu podarilo dosiahnuť vďaka tomu, že nepredané potraviny daruje ľuďom v núdzi všetkých 153 obchodov reťazca.



„Dovoľte mi úprimne sa poďakovať za podporu, ktorú počas epidémie koronavírusu preukázalo Tesco mestu Žilina. Ťažké časy vždy sprevádzajú aj jedinečné a krásne okamihy. Medziľudská solidarita, vzájomná pomoc a spolupatričnosť nám dávajú silu a nádej v lepší zajtrajšok. Aj teraz sme mali možnosť vidieť, ako si úplne neznámi ľudia nezištne pomáhali a podporovali sa. Spoločnosť Tesco nezostala v tejto situácii ľahostajná a vďaka Vám sme mohli zabezpečiť potravinovú pomoc tým, ktorí to najviac potrebovali – ľuďom v núdzi, bez domova či seniorom. Vaša pomoc bola dôkazom toho, že ľudskosť a láskavosť sa z našich sŕdc nevytráca, práve naopak, spoločne nás spojila v týchto neľahkých chvíľach,“ dodal Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina.



Tesco dokáže pomáhať ľuďom v núdzi ešte viac aj vďaka zapojeniu svojich kolegov a zákazníkov. V reakcii na koronakrízu zorganizovalo Tesco mimoriadnu, letnú potravinovú zbierku. Pred Vianocami prebehla aj tradičná zimná edícia potravinovej zbierky reťazca. Zákazníci sa mohli počas zbierky vo všetkých 153 predajniach reťazca pridať k pomoci ľuďom v núdzi a darovať trvanlivé potraviny či drogériu.



Celkovo darovali zákazníci Tesca 128 ton potravín a drogérie počas oboch potravinových zbierok v prevádzkach Tesca. Navyše, pred Vianocami mohli nakupujúci pomôcť aj pri internetovom nákupe cez službu Tesco Online nákupy – v porovnaní s predchádzajúcim rokom v čase pandémie výrazne narástol záujem o darovanie vopred pripravených balíčkov pomoci. Všetky darované výrobky boli v spolupráci s charitatívnymi partnermi distribuované tým najviac zraniteľným – seniorom, rodičom samoživiteľom či ďalším ľuďom ohrozeným dôsledkami koronakrízy. Tesco po skončení vianočnej zbierky tradične rozdeľuje medzi spolupracujúce charitatívne organizácie aj finančnú pomoc navyše – vo výške 20 % hodnoty potravín a drogérie vyzbieraných v obchodoch.