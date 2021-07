Tesco pomáha komunitám

Vďaka programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa doposiaľ zrealizovalo v regiónoch popri stovkách iných projektov napríklad:

• 92 kultúrnych podujatí

• 45 ihrísk

• 154 vzdelávacích aktivít

• 111 úprav verejných záhrad a parkov

• 11 detských táborov

• 16 pomocí pre útulky pre zvieratá

• 7 aktivít na ochranu včiel

Bratislava 20. júla (OTS) - Obyvatelia Slovenska majú záujem rozvíjať aktivity vo svojich komunitách a oceňujú prínos Tesca pri zlepšovaní verejnoprospešného priestoru v ich bezprostrednom okolí. Potvrdzuje to 2,7 milióna žetónov, ktoré zákazníci Tesca odovzdali v hlasovaní za lokálne projekty prihlásené do grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame . Hlasovanie prebiehalo vo všetkých 154 predajniach Tesca, a to konkrétne od polovice júna do polovice júla tohto roka. Najväčšiu priazeň Slovákov si získali projekty zamerané na vzdelávanie a rozvoj detí a mládeže. V mestách i obciach tento rok prebehnú podujatia zamerané na vzdelávanie, ale aj športové akcie a koncerty. Rovnako tak pribudnú náučné chodníky či napríklad recyklačné aktivity.Tesco už po deviatykrát podporí lokálne projekty na zlepšenie života po celom Slovensku vďaka grantovému programu Vy rozhodujete, my pomáhame, a to sumou takmer 170-tisíc eur práve podľa počtu pridelených žetónov zákazníkmi.“ hovorí, CSR manažérka Tesca na Slovensku.Tesco v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame doteraz podporilo celkovo 1 617 projektov sumou 1,33 milióna eur. Zákazníci projektom odovzdali dokopy vyše 27,7 milióna žetónov. Zrealizované projekty pomohli skrášliť komunity, zlepšiť životy ľudí i zvierat či podporiť deti a mládež vo vzdelávaní a voľnočasových aktivitách naprieč Slovenskom. Príležitosť dostali i návrhy projektov, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so súčasnou mimoriadnou situáciou po nástupe koronakrízy či podporiť zdravie a imunitu.“ hovorí, projektová manažérka Nadácie Pontis.Do aktuálnej 9. edície grantu Vy rozhodujete, my pomáhame bol prihlásený rekordný počet projektov – až 477. Odborná komisia vrátane zástupcov Nadácie Pontis z nich vybrala 231 finalistov. Celkový zoznam víťazných projektov nájdete na webstránke grantu Jedným z autorov projektov s najväčším počtom hlasov od zákazníkov je MŠ Palárikova zo Sniny, ktorá sa do grantu zapojila so svojimi nápadmi už päťkrát: „“ hovorí, riaditeľka MŠ v Snine.O výške podpory vybraných 231 komunitných projektov mohli zákazníci rozhodovať do 11. júla 2021. Za nákup v Tescu získali hlasovací žetón, ktorý mohli priradiť jednému z troch vybraných projektov vo svojom regióne. Projekt s najväčším počtom žetónom na 1. mieste získava v auguste odmenu 1 300 eur, projekt na druhom mieste 600 eur a na treťom mieste 300 eur.Tesco už teraz pripravuje jubilejnú 10. edíciu grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Neziskové organizácie, organizácie, školy či jednotlivci budú môcť svoje nápady prihlasovať na jeseň tohto roka.Pravidlá programu a informácie o všetkých edíciách: https://tesco.sk/pomahame/list-of-projects/