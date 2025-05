Tesco pomohlo ženám ušetriť vyše 120-tisíc eur

* Pozn.: Online prieskum Menštruačná chudoba na Slovensku realizovala pre Tesco prieskumná agentúra NMS počas mája 2024 na vzorke 1 500 žien.

* Vyplýva to z výsledkov zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC), ktoré v roku 2023 realizoval Štatistický úrad SR.

Bratislava 27. mája (OTS) - Takmer každá druhá Slovenka sa už stretla s menštruačnou chudobou, no málokto o nej hovoril. Kampaň Tesca, ktorej symbolom sa stali menštruačné šaty, spustila verejnú diskusiu aj reálnu pomoc pre ženy. Tesco odstrihlo hodnotu DPH z cien produktov vlastnej značky, vďaka čomu zákazníčky ušetrili už viac ako 120-tisíc eur. Reťazec sa zároveň stal spoluzakladateľom Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu, ktorá dnes združuje už 28 partnerov z verejného, súkromného aj neziskového sektora. Pri príležitosti Medzinárodného dňa menštruačnej hygieny (28. mája) si spoločne pripnú odznak s logom iniciatívy, aby upozornili na dôležitosť dostupnosti hygienických potrieb pre všetky osoby.V rámci osvety o menštruačnej chudobe si kolegyne a kolegovia v Tescu 28. mája pripnú odznaky s logom iniciatívy v obchodoch, distribučných centrách aj na centrále. Rovnaké odznaky reťazec rozposlal aj partnerom iniciatívy.hovorí, a dodáva:Až 44 percent Sloveniek sa aspoň raz vo svojom živote stretlo s menštruačnou chudobou a 16 percent ju zažíva aj v súčasnosti, pričom pre dve percentá je to pravidelný problém. Častejšie sú to samoživiteľky a ženy s nižším príjmom. Vyplýva to z exkluzívneho online prieskumu Menštruačná chudoba na Slovensku* agentúry NMS pre spoločnosť Tesco. Alarmujúce čísla priniesol aj Štatistický úrad SR, podľa ktorého na hranici chudoby žije až 943-tisíc ľudí na Slovensku, pričom medzi ohrozené skupiny patria domácnosti jednorodičov a domácnosti s tromi a viac deťmi.*V marci na Slovensku vznikla Iniciatíva za dôstojnú menštruáciu zameraná na pomoc dievčatám a ženám, ktoré čelia menštruačnej chudobe. Iniciátormi jej vzniku sa stali Banskobystrický samosprávny kraj, občianske združenie InTYMYta a maloobchodný reťazec Tesco, ktoré sa už dlhodobo venujú tejto téme. Od spustenia iniciatívy sa pridalo deväť nových členov a dnes už združuje 28 partnerov zo sektora verejnej správy, neziskových organizácií a firiem, medzi inými napríklad Trnavský samosprávny kraj, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku či Union zdravotná poisťovňa. Spoločne sa usilujú o to, aby sa menštruácia stala rešpektovanou, prirodzenou a dôstojnou súčasťou verejného aj školského života. Viac informácií o iniciatíve je dostupných na webovej stránke www.menstruacnachudoba.sk tento rok opäť podporí SPACE centrá pre mladých a kultúrne inštitúcie v Banskobystrickom kraji menštruačnými potrebami vlastnej značky ProFormula v celkovej sume 6 000 eur. Zároveň navýšenú podporu aj v tomto roku dostane neziskové združenie Intymyta z Nadácie Tesco v sume 10 000 eur.Pomoc rozšíri aj pre zdravotne znevýhodnené študentky. Tesco daruje viac ako 200 kusov menštruačných nohavičiek pre 52 žiačok s mentálnym aj telesným znevýhodnením zo Spojenej školy na Beethovenovej ulici v Trnave.vysvetlilaKampaň Tesca k menštruačnej chudobe získala pozornosť verejnosti a zaujala aj porotcov viacerých súťaží a ocenení na domácej aj zahraničnej pôde:organizované Asociáciou digitálnych marketingových agentúr (ADMA) v spolupráci so združením TheMarketers.biz. Kampaň „Menštruačné šaty“ vytvorená v spolupráci s agentúrou Istropolitana Ogilvy získala striebro v kategórii Idea a podkategórii PR a bronz v kategórii Idea a podkategórii kampaň.• Kampaň uspela aj v konkurencii– vyhrala v rámci kategórie regiónu strednej a východnej Európe.• Kampaň ocenila aj súťaž, kde jej pridelila 3. miesto v kategórii CSR.• V 11. ročníku prestížnej súťažeTesco zároveň bodovalo na 3. mieste v Cene verejnosti a v Cene Median SK sa umiestnilo rovnako na 3. mieste.• Kampaň získala aj prestížne ocenenie– MEDIA (bronzový klinec), PROMO & ACTIVATION (strieborný klinec), PUBLIC RELATIONS (strieborný klinec), CAMPAIGN (strieborný klinec) a ESG (bronzový klinec).• Zlato kampaň získala vv kategórii Brands – ESG projekty komerčných značiek.• Bronz v kategórii Brand experience získala kampaň Menštruačné šaty na. Ide o medzinárodnú súťaž, ktorá oceňuje najlepšie tvorivé práce z rôznych európskych krajín.