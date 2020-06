Tesco pomôže ľuďom v núdzi ešte viac

Bratislava 22. júna (OTS) - Tesco promptne reaguje na zložitú situáciu mnohých rodín, ktoré sa za súčasných okolností ocitli v núdzi. Ľuďom v ťažkej situácii reťazec počas koronakrízy pomohol doposiaľ najväčším jednorazovým darom potravín a ďalších potrebných výrobkov v hodnote viac ako 172-tisíc eur. Tým, ktorí to teraz najviac potrebujú, pomôže Tesco spoločne so zákazníkmi ešte viac, a to zorganizovaním mimoriadnej letnej potravinovej zbierky . Zákazníci môžu počas 10 týždňov darovať trvanlivé potraviny vo všetkých 152 obchodoch Tesca na Slovensku.“ hovorí, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku. Potravinová zbierka bude prebiehať rekordne dlhý čas od 19. júna do konca augusta 2020, a to v každom zo 152 obchodov na Slovensku. Zapojiť sa môžu všetci zákazníci, ktorí sa pri svojom bežnom nákupe rozhodnú zakúpiť trvanlivé potraviny navyše a darovať ich ľudom v núdzi. Môže ísť o rozličné produkty zo sortimentu trvanlivých potravín – napríklad. Samotné darovanie potravín je veľmi jednoduché a bezpečné: stačí ich odovzdať na vyznačené miesto za pokladničnou zónou.Tesco si uvedomuje význam spolupatričnosti a solidarity v komunitách medzi kolegami aj zákazníkmi.“ dopĺňaz Tesca.vysvetľuje, predseda Potravinovej banky Slovenska.Tesco podporuje ľudí v núdzi každodenne aj vďaka darovaniu nepredaných potravín. Od vypuknutia mimoriadnej situácie v marci tohto roka reťazec daroval viac než 430 ton potravín, z ktorých bolo pripravených viac ako 1,2 milióna porcií jedla. Spustením letnej potravinovej zbierky Tesco pokračuje v napĺňaní svojho záväzku podpory komunít.Reťazec každoročne na jeseň organizujea pomáha tak vyčariť krajšie Vianoce pre ľudí v núdzi a sociálne slabšie rodiny naprieč celým Slovenskom. Tesco každý rok zvyšuje hodnotu vyzbieraných darov, ktoré venuje zapojeným charitatívnym organizáciám, o 20 %. Rovnako to bude aj tento rok na jeseň, keď sa uskutoční už 8. ročník obľúbenej potravinovej zbierky Tesca.