Tesco pomôže ľuďom v núdzi spolu so zákazníkmi

Ako sa zapojiť do potravinovej zbierky:

• Prispieť do zbierky môžu všetci zákazníci, ktorí sa pri svojom bežnom nákupe rozhodnú kúpiť trvanlivé potraviny alebo drogériu navyše a darovať ich ľudom v núdzi.

• Vhodné na darovanie sú rôzne produkty ako napríklad ryža, cestoviny, múka, cukor, olej, konzervy, zaváraniny, čaj, káva, prostriedky na pranie, sprchové gély, mydlá či šampóny.

• Novinkou v tohtoročnej potravinovej zbierke sú vopred pripravené nákupné vozíky naplnené potravinami vhodnými na darovanie, ktoré budú umiestnené na predajnej ploche. Tesco týmto spôsobom urýchli darovanie potravín v súčasnej náročnej pandemickej situácii.

• Darovanie potravín je veľmi jednoduché a bezpečné – stačí ich po zakúpení odovzdať na vyznačené miesto za pokladničnou zónou alebo dobrovoľníkom.

Bratislava 16. decembra (OTS) - Tesco sa stará o všetky komunity, v ktorých pôsobí, už 25 rokov. Aby ľudia v núdzi počas momentálnej náročnej situácie prežili príjemné vianočné sviatky, reťazec opäť organizuje potravinovú zbierku. Nakupujúci môžu počas troch dní, od 16. do 18. decembra 2021, darovať trvanlivé potraviny a drogériu vo všetkých 154 obchodoch Tesca na Slovensku. Zapojiť sa a darovať potraviny i hygienické potreby môžu aj z pohodlia domova prostredníctvom služby Tesco Online nákupy až do konca roka. Tesco po skončení zbierky venuje spolupracujúcim charitatívnym organizáciám aj finančný príspevok navyše. Pri príležitosti 25. výročia svojho pôsobenia na Slovensku reťazec daruje týmto organizáciám navyše sumu vo výške 25 % z hodnoty vyzbieraných potravín a drogérie.Tesco vníma náročnú situáciu viacerých rodín, ktoré sa v dnešných mimoriadnych časoch ocitli v núdzi.“ hovorí Katarína Pšenáková, manažérka komunikácie Tesca na Slovensku. Vlani pred Vianocami ľudia darovali do zbierky vyše 100 ton potravín a drogérie. Vianočná potravinová zbierka bude vo všetkých obchodoch Tesca prebiehať tri dni – od štvrtka 16. decembra do soboty 18. decembra 2021.Prostredníctvom služby Tesco Online nákupy môžu zákazníci darovať potraviny alebo drogériu o niečo dlhšie – až do 31. decembra 2021. Pri online nákupe si môžu zákazníci vybrať z troch balíčkov pomoci – základný v hodnote 5 eur alebo veľký balíček v hodnote 12 eur a balíček pre osamelých seniorov v hodnote 7 eur. Služba Tesco Online nákupy je aktuálne dostupná pre 2,8 milióna zákazníkov, resp. 1,1 milióna domácností na Slovensku.uviedol Marko Urdzík, predseda Potravinovej banky Slovenska.Okrem Potravinovej banky Slovenska reťazec spolupracuje aj s ďalšími charitatívnymi organizáciami ako Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia, Vagus a Depaul. Do zbierky sa môžu zapojiť aj dodávatelia Tesca spomedzi domácich aj zahraničných spoločností, túto možnosť využila napríklad spoločnosť Podravka.Potravinová zbierka Tesca je najtradičnejšou a najkontinuálnejšou akciou svojho druhu na Slovensku. Reťazec ju organizuje už od roku 2013. Viac informácií tu