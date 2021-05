Tesco pomôže zákazníkom stravovať sa zdravšie

Tri nové záväzky Tesca sú nasledovné:

1. Zvýšiť podiel predaja zdravých produktov na základe odmerania ich nutričnej hodnoty a stanoviť cieľ pre zdravé výrobky do konca roka 2022.

2. Zvýšiť predaj rastlinných alternatív mäsa do roku 2025 o 300 %.

3. Ponúkať zdravšie produkty vlastnej značky Tesco prostredníctvom zmeny receptúry vrátane odstránenia soli, tuku a cukru všade tam, kde je to možné bez zmeny chuti, a zvýšenia obsahu ovocia, zeleniny a vlákniny.

Tesco myslí na potreby všetkých zákazníkov, prečítajte si viac o ďalších zdravých ponukách reťazca:

• Čerstvých 5 – Tesco od roku 2020 ponúka zákazníkom každý deň 5 rozličných druhov ovocia a zeleniny za ceny najlepšie na trhu, ponuka platí v obchodoch aj pri online nákupe

• Vlastná značka Tesca Free From sa stará o zákazníkov so špeciálnymi výživovými potrebami. Príkladmi sú bezlaktózový grécky jogurt, bezvaječné cestoviny a bezgluténové ovsené vločky či sušienky.

Bratislava 5. mája (OTS) - Nadväzuje tak na dôležité kroky, ktoré podnikalo napríklad smerom k znižovaniu obsahu cukru v produktoch pod značkou Tesco v posledných rokoch. V regáloch reťazca postupne pribudne ešte viac zdravších potravín vlastnej značky s upraveným zložením či rastlinné alternatívy mäsa.Udržať sa v dobrej kondícii a zdraví je v súčasnom náročnom období dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Práve vyvážená diéta patrí k najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť. Tesco dnes prichádza s trojicou záväzkov týkajúcou sa ešte intenzívnejšej podpory zdravých potravín v obchodoch aj prostredníctvom obľúbenej služby Tesco Online nákupy . Reťazec zároveň v čase pretrvávajúcej koronakrízy myslí na rodinné rozpočty domácností a pozerá sa na to, ako prinášať všetky potraviny a výrobky za čo najdostupnejšie ceny.“ hovorí, CEO Tesca pre strednú Európu.Tesco sa pozerá na to, ako si stanoviť a dosiahnuť čo najambicióznejšie ciele pri téme zdravšieho stravovania. Vyššie uvedené tri záväzky prenesie spoločnosť do svojho podnikania nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Maďarsku, pričom v každej z týchto krajín zodpovedajú aj cieľom Tesca v Spojenom kráľovstve. Nadväzujúcim krokom Tesca – pred stanovením ďalších detailnejších cieľov – budePozitívnou zmenou prešli vybrané produkty vlastnej značky Tesca už skôr. Reťazec znížil objem cukru v nealkoholických nápojoch vlastnej značky na menej ako 5 gramov, čo je – pre lepšiu ilustráciu – jedna čajová lyžička na každých 100 mililitrov. To znamená, že tieto výrobky obsahujú v priemere o 24 % kalórií menej. Výrobky testovali aj zákazníci, aby sa uistili, že nealkoholické nápoje Tesca stále výborne chutia, hoci obsahujú menej cukru.Zákazníci sa môžu už teraz tešiť na ďalšie pozitívne správy:. Tesco zároveň upraví receptúry produktov vlastnej značky, vďaka čomu sa podarí odstrániť soľ, tuk a cukor všade tam, kde je to možné – a, naopak, do produktov pribudne napríklad ešte viac ovocia, zeleniny či vlákniny.Do sortimentu Tesca ešte v minulom roku pribudlo zhruba 110 nových čerstvých výrobkov špeciálnej výživy, ktoré sú bezlaktózové, bio delaktózované, bezlepkové, vegánske či tvoria rastlinné alternatívy k živočíšnym produktom. Výhodou je, že aj takéto výrobky sú pre zákazníkov rýchlo a ľahko dostupné v obchodoch Tesca. Reťazec ich umiestnil na jedno miesto v rámci svojich hypermarketov, v ktorých nájdu zákazníci vždy všetko potrebné pod jednou strechou.Dokopy si zákazníci Tesca už dnes môžu vybrať spomedzi 234 alternatívnych výrobkov na rastlinnej báze a 251 produktov, ktoré sú bez gluténu, laktózy/mlieka či cukru.