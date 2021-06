Tesco prekvapilo včelími úľmi pri obchode

Aj tieto projekty na podporu včiel vznikli s pomocou grantu Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame:

• Naše včely, o. z., Žilina – Vo včelíne za horou zveľadili okolie včelína s dôrazom na ekologický chov včiel.

• Včielkovo, Nitra - Projekt medové raňajky sa stal veľmi obľúbeným prvkom vzdelávania nielen v škôlkach, deťom pomáha spoznať život včiel.

• Základná škola Topoľčany - Škola poskytla zážitkové vyučovania priamo v školskej včelnici.

• Občianske združenie Verejnô, Liptov - Náučné úle prístupné pre verejnosť a výsadba medonosných rastlín v predzáhradkách bytoviek.

Bratislava 4. júna (OTS) - Pri príležitosti zajtrajšieho Svetového dňa životného prostredia sa Tesco rozhodlo podporiť opeľovače a biodiverzitu v meste - na ploche vznikajúcej komunitnej záhrady Tesca pribudli včelie úle, a to priamo v blízkosti hypermarketu Tesca na Zlatých pieskoch v Bratislave. Reťazec chce touto aktivitou nielen prinášať pozitívnu zmenu v spoločnosti, ale byť inšpiráciou aj pre ďalšie firmy. Tesco pri všetkých svojich aktivitách na Slovensku myslí na prírodu a trvalú udržateľnosť.Opeľovače vrátane včiel sú neoddeliteľnou súčasťou zdravých ekosystémov a majú významnú úlohu pre udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu potravín. Bez opeľovačov by na pultoch chýbalo ovocie, zelenina, koreniny, oleje, ovocné šťavy, džúsy, kakao, všetky výrobky s cukrom, kvalitné mäso, mak, káva, čaj, horčica, víno, pivo, medové produkty, oblečenie z bavlny či výrobky z kaučuku. Opeľovače prispievajú aj k ochrane biodiverzity, čím významne pomáhajú k zdravému životnému prostrediu, a teda aj k zdraviu ľudí. Sektor potravinárstva je tak úzko prepojený so životným prostredím a jeho kvalitou.Projekt umiestnenia včelích úľov vznikol v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré už niekoľko rokov podporuje opeľovače a upozorňuje na ich ohrozenie v rámci projektu Mestské včely . Jednoduchými a ľahko uskutočniteľnými opatreniami v spolupráci s mestami inšpiruje ľudí k prírode blízkej údržbe mestskej zelene, popularizuje včelárenie a zachovanie mestskej „divočiny“. Aj vďaka takýmto projektom včely v mestách zažívajú v posledných rokoch rozmach a najnovšie sa pridal i reťazec Tesco.Na vzniku komunitnej záhrady Tesca na Zlatých pieskoch sa spolu s organizáciou Živica podieľajú priamo aj kolegovia Tesca. Jej súčasťou je od minulého roka už viac ako tridsiatka ovocných stromov a krov. Sad bude po dokončení slúžiť na oddych a trávenie voľného času kolegov Tesca a zároveň pôjde o priestor pre prírodu vo všetkých jej pestrých formách.“ hovorí, CSR manažérka Tesca.dopĺňazo Živice.Tesco podporuje ochranu životného prostredia dlhodobo aj v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame . Počas existenie obľúbeného grantu, ktorý poskytuje financie na užitočné komunitné projekty, sa zrealizovali desiatky nápadov na ochranu včiel aj prírody naprieč Slovenskom.Tesco upozornilo na veľký význam včiel a potrebu ich ochrany už v minulosti. Reťazec pripravil v spolupráci s rezortom životného prostredia pred troma rokmi zaujímavú aktivitu, ktorá sa stretla s výrazným ohlasom širokej verejnosti. Na jeden deň zmizli z regála hypermarketu v bratislavskom Lamači výrobky, pričom cieľom bolo ukázať, ako by vyzerali obchody s potravinami, keby zmizli včely a ostatné opeľovače. V Európe je totiž dnes ohrozených až 40 % včiel a 30 % motýľov. Pritom až takmer 75 % plodín závisí práve od opeľovačov. Ciele, záväzky a úspechy Tesca v oblasti spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti predstavuje správa reťazca s názvom Plán malých pomocí