Tesco prijalo 850 dočasných kolegov, pomáhajú zabezpečovať potraviny

Bratislava 30. marca (TASR) - V obchodoch Tesca začína v týchto týždňoch pracovať viac ako 850 nových dočasných kolegov, ktorí zabezpečujú potraviny pre zákazníkov vo všetkých regiónoch Slovenska. Reťazec vytvoril flexibilné pracovné miesta na dobu určitú. Uspokojí tak zvýšený dopyt zákazníkov po potravinách v obchodoch a pri online nakupovaní. Informoval o tom Peter Steigauf z Tesco Stores.



V aktuálnej mimoriadnej situácii podľa neho zohrávajú všetci kolegovia Tesca kľúčovú úlohu. Prinášajú potraviny rodinám po celej krajine a reťazec ich chce podporiť najlepšie, ako je to možné. Tesco preto spustilo intenzívnu náborovú kampaň na Slovensku a vo všetkých ďalších krajinách strednej Európy, kde pôsobí. Promptnou reakciou na aktuálnu mimoriadnu situáciu sa podarilo pomôcť mnohým rodinám, ktoré teraz čelia dočasnej strate zamestnania.



"Som hrdý na celý tím Tesco za ich obrovské úsilie pri nábore, ktorý prebehol v rekordne krátkom čase. Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili záujem o prácu v našich obchodoch, a chcel by som privítať našich 850 nových kolegov. Veľmi nám pomôžu, aby sme v tomto náročnom období zabezpečili jedlo pre všetkých a ochránili tých najzraniteľnejších kolegov vo veku 65 a viac rokov či tehotné ženy. Aby sme kolegov z rizikových skupín ochránili, ponúkame im možnosť voľna," uviedol Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.



O dočasné pracovné miesta prejavilo podľa Steigaufa záujem približne 1100 uchádzačov. Tesco prijalo nových kolegov najmä do tímov v pokladniciach, doplňovania tovaru a Tesco Online nákupov. Priemerný vek uchádzačov bol 35 rokov. Väčšina z nich pôvodne pracovala v gastronómii a hotelierstve, taxislužbách či vo výrobnom sektore. Pohovory s novými kolegami sa uskutočnili telefonicky.



Steigauf dodal, že všetkým zamestnancom Tesca v obchodoch a distribučných centrách bude vyplatený mimoriadny bonus. Takéto poďakovanie za prácu dostanú za marec aj apríl.