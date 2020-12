Tesco sa stará o kolegov, dobrá správa pred Vianocami

Bratislava 8. decembra (OTS) - Tesco podporuje svojich kolegov najviac, ako je to možné, a to vrátane balíka odmien a ďalších benefitov. Za tento rok investuje reťazec do navýšenia miezd kolegov vyše 10 miliónov eur. Navyše, ako poďakovanie za ich obetavú vyplatí aj mimoriadny bonus, a to už po tretí raz tento rok.“ uviedol, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.Reťazec kolegov pravidelne zásobuje aj vitamínovými balíčkami. Tehotným kolegyniam či seniorom umožňuje zostať doma a poskytuje im platené voľno. Tesco tak chráni tých najzraniteľnejších kolegov.Reťazec robí všetko pre to, aby vytváral skvelé miesto na prácu pre svojich kolegov. Tesco ponúka kolegom atraktívny balík odmien a benefitov, pričom celková investícia do navýšenia miezd kolegov v tomto finančnom roku presiahne 10 miliónov eur. Okrem toho Tesco tento rok pred Vianocami svojim kolegom vyplatí mimoriadny bonus. Takýto mimoriadny bonus bude vyplatený už po tretíkrát počas roku 2020, a to všetkým kolegom v obchodoch a distribučných centrách.V aktuálnom období pred Vianocami prijalo Tesco dvetisíc dočasných kolegov. Tí už dnes pomáhajú ostatným kolegom Tesca a spoločne sa starajú o to, aby zákazníci našli v každom zo 153 obchodov Tesca všetko potrebné aj v súčasnom predvianočnom období.Zodpovedný prístup a bezpečné nákupy v Tescu oceňujú aj nezávislí odborníci. Za svoje aktivity pri ochrane najzraniteľnejších a seniorov v čase pandémie získalo Tesco tento rok nezávislé ocenenie Senior Friendly