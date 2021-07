Tesco sa stará o zdravie zákazníkov i planéty

Všetci signatári kódexu sa verejne zaviazali, že podniknú kroky, aby urýchlili prechod k udržateľnejším a zdravším potravinám. Spoločnosť Tesco prichádza s tromi záväzkami:

1. Znížiť množstvo emisií a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

2. Pomôcť zákazníkom stravovať sa zdravšie zvýšením podielu predaja zdravých výrobkov, zvýšením predaja rastlinných alternatív mäsa do roku 2025 o 300 % a ponukou zdravších produktov vlastnej značky Tesco prostredníctvom zmeny receptúry.

3. Znížiť množstvo potravinového odpadu vo svojich vlastných prevádzkach a spoluprácou s dodávateľmi aj v dodávateľskom reťazci na polovicu do roku 2030.

Bratislava 6. júla (OTS) - Spoločnosť Tesco sa stala jedným z prvých signatárov nového Kódexu Európskej únie pre zodpovedné obchodné a marketingové praktiky. Kódex patrí medzi prvotné konkrétne kroky v rámci stratégie Európskej komisie známej pod názvom ”Z farmy na stôl” (Farm to Fork Strategy), ktorá je súčasťou Európskej zelenej dohody . Združuje popredných spracovateľov potravín, prevádzkovateľov stravovacích služieb a maloobchodníkov s cieľom podporiť zmeny, ktoré prispejú k väčšej udržateľnosti európskeho potravinového systému.“ hovorí, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.• Kódex bol počas posledných mesiacov vytváraný Európskou komisiou v spolupráci s európskymi maloobchodníkmi, výrobcami potravín, prevádzkovateľmi stravovacích služieb a ďalšími organizáciami.• Tesco bolo prvým maloobchodníkom v strednej Európe, ktorý zverejnil a naďalej ako jediný zverejňuje údaje o potravinovom odpade zo svojich prevádzok, a podarilo sa mu dosiahnuť cieľ trvalo udržateľného rozvoja OSN znížiť potravinový odpad do roku 2030 o polovicu. Tescu sa to podarilo dokonca o 11 rokov skôr, ako stanovila OSN a potravinový odpad spoločnosť znížila o 69 % v porovnaní s východiskovým rokom 2016/17.• Tesco tiež nedávno predstavilo nové ambiciózne záväzky, ktoré zákazníkom pomôžu stravovať sa zdravšie a udržateľnejšie. Záväzky zahŕňajú - zvýšiť podiel predaja zdravých produktov na základe odmerania ich nutričnej hodnoty a stanoviť cieľ pre zdravé výrobky do konca roka 2022, zvýšiť predaj rastlinných alternatív mäsa do roku 2025 o 300 % a ponúkať zdravšie produkty vlastnej značky Tesco prostredníctvom zmeny receptúry vrátane odstránenia soli, tuku a cukru všade tam, kde je to možné bez zmeny chuti, a zvýšenia obsahu ovocia, zeleniny a vlákniny.• V roku 2009 sa Tesco stalo prvou spoločnosťou na svete, ktorá si stanovila ambíciu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. V súčasnosti pracuje na urýchlení dosiahnutia tejto ambície.Tieto tri záväzky sa týkajú konkrétne spoločností Tesco v strednej Európe - Českej republike, Slovensku a Maďarsku.Viac informácií o udržateľnom podnikaní Tesca na Slovensku je k dispozícii na tejto webstránke