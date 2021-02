Tesco sadí stromy naprieč krajinou, myslí aj na okolie obchodov

Prečítajte si viac o dôležitých aktivitách Tesca a našom zodpovednom prístupe:

Tesco myslí na udržateľnosť vo všetkých oblastiach svojho podnikania. Minulý rok zverejnilo už po drahý raz Plán malých pomocí. Ide o správu, ktorá sumarizuje kľúčové aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti. Viac informácií nielen o nej nájdete na Tesco myslí na udržateľnosť vo všetkých oblastiach svojho podnikania. Minulý rok zverejnilo už po drahý raz Plán malých pomocí. Ide o správu, ktorá sumarizuje kľúčové aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti. Viac informácií nielen o nej nájdete na webstránke reťazca

Bratislava 4. februára (OTS) - Záleží mu na tom, aby sa zákazníci cítili čo najpríjemnejšie nielen pri nákupe, ale aj v okolí každého Tesca na Slovensku. Reťazec sa venuje skrášľovaniu a zveľaďovaniu verejne dostupných priestranstiev, a to nielen tých v okolí prevádzok Tesca, ale aj v komunitách, kde žijú zákazníci a kolegovia Tesca. Počas obdobia troch rokov podporil výsadbu 300 stromov v okolí slovenských škôl. Na tento rok si reťazec pripravil zaujímavé novinky v okolí obchodov vo viacerých mestách.uviedla, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.Za hypermarketom Tesco Zlaté Piesky, kde sa nachádza taktiež centrálna kancelária Tesca v Bratislave, aktuálne vzniká. Tesco plánuje zaujímavé novinky v okolí vybraných obchodov na Slovensku aj v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. Už tento rok sa reťazec spoločne s nadáciou zameria na úpravu priestorov pri obchodoch v Humennom, Partizánskom, Prešove a Trnave.Na vytvorení komunitného sadu pri Tescu Zlaté Piesky sa podieľajú kolegovia Tesca, a to s podporou neziskovej organizácie Živica. Pôjde o miesto, ktoré podporí pestrosť prírody nachádzajúcej sa v mestskom prostredí a pomôže chrániť staré odrody ovocných drevín.“ dodalaz Tesca.Komunitný priestor umiestnený za hypermarketom Tesco Zlaté Piesky vzniká v spolupráci so združením, ktoré realizuje Projekt školských ovocných sadov SadOVO, dlhodobo podporovaný Nadáciou Tesco . Cieľom projektu je záchrana starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek, a to spolu so základnými a strednými školami na Slovensku. Každý rok vysadia žiaci a učitelia desiatky stromov vzácnych odrôd, nad ktorých ochranou preberajú patronát a starostlivosť práve školy – počas troch rokov sa takto podarilo vysadiť už tri stovky stromov jabloní a hrušiek. „“ povedala, koordinátorka projektu SadOVO zo Živice.Nadácia Tesco poskytuje finančné prostriedky na projekt SadOVO už tri roky. Tento rok sa reťazec Tesco do ochrany ovocného dedičstva zapája aj v praktickej rovine. Reťazec spolu so svojimi kolegami vytvoril prvotný návrh využitia priestoru za hypermarketom, ktorý následne pomohli dokončiť odborníci z Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene. Tá je odborným garantom projektu a pomáha navrhovať komunitný sad tak, aby bol čo najbližšie k potrebám prírody a mal čo najvyššiu ekologickú hodnotu.Prvé sadenie ovocných stromov za bratislavským hypermarketom už prebehlo a pri výsadbe pomáhali aj kolegovia z Tesca. Sadenie bolo spojené s workshopom pestovania ovocných stromov, výstavou plodov starých odrôd, ochutnávkou muštov či sušeného ovocia. Celkovo až 33 vzácnych drevín vytvorí sad, ktorý bude slúžiť opeľovačom rôznych druhov hmyzu, ako sú napríklad včely.Tesco plánuje zaujímavé novinky v okolí vybraných obchodov na Slovensku aj v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. Už tento rok sa reťazec spoločne s nadáciou zameria na úpravu priestorov pri obchodoch v Humennom, Partizánskom, Prešove a Trnave.Dôraz bude kladený na rozvoj rozmanitosti prírody v mestskom prostredí – vrátane ochrany a podpory pôvodných druhov rastlín a živočíchov. Vybrané priestory tiež skrášlia kvetnaté záhony založené z vhodne vybraných rastlín tak, aby prilákali rôzne druhy dôležitých opeľovačov.Chýbať nebudú ani zaujímavé prvky dôležité pre zachovanie pestrosti prírody. Príkladmi sú skalnaté políčka, drevené prvky, domčeky pre voľne žijúce druhy včiel či vtáčie búdky. Zmeny prospejú prírode a potešia návštevníkov či okoloidúcich vytvorením priestoru na oddych. Prostredníctvom informačných tabúľ prinesú aj zaujímavé informácie.