< sekcia Ekonomika
Tesco v uplynulom účtovnom roku dosiahol rast zisku
V porovnaní s predošlým účtovným rokom to bol rast o takmer 10 %.
Autor TASR
Londýn 16. apríla (TASR) - Britský maloobchodný reťazec Tesco za svoj účtovný rok 2025/26, ktorý sa skončil v závere februára, vykázal zisk po zdanení v objeme 1,79 miliardy libier (2,06 miliardy eur). V porovnaní s predošlým účtovným rokom to bol rast o takmer 10 %. Spoločnosť zároveň vo štvrtok uviedla, že jej tržby stúpli o 5,4 % na 73,7 miliardy GBP. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Reťazec však varoval, že jeho zisk by mohla ovplyvniť vojna na Blízkom východe, ktorá zvýšila ceny potravín. Firma preto uviedla, že jej upravený prevádzkový zisk za účtovný rok 2026/27 by mohol klesnúť. Očakáva, že by mohol byť na úrovni 3 miliárd GBP, hoci v predošlom roku mierne stúpol na 3,15 miliardy GBP. „Veľa bude závisieť od trvania konfliktu a najmä od potenciálnych dôsledkov pre britské domácnosti a ekonomiku vo všeobecnosti,“ uviedla spoločnosť. Generálny riaditeľ Tesca Ken Murphy povedal, že reťazec je „odhodlaný urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby pomohol udržať nízke náklady na nákupy“.
Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová v stredu (15. 4.) varovala pred ťažkými časmi, ktoré čakajú globálnu ekonomiku, ak sa vojna na Blízkom východe nevyrieši a ceny ropy zostanú vysoké. „Obávame sa rizika, že inflácia sa prenesie do cien potravín, ak sa skoro neobnovia dodávky hnojív za rozumnú cenu,“ povedala Georgievová novinárom.
Analytik finančnej spoločnosti Hargreaves Lansdown Aarin Chiekrie uviedol, že Tesco je „v lepšej pozícii ako väčšina jeho konkurencie“. „Jeho obrovský rozsah a silné vzťahy s dodávateľmi sú kľúčovými nástrojmi na udržanie nízkych cien pre zákazníkov,“ poznamenal.
(1 EUR = 0,86935 GBP)
