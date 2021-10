Tesco vykázalo za 1. polrok 2021/2022 nárast tržieb aj zisku

Londýn 6. októbra (TASR) - Najväčší britský maloobchodný reťazec Tesco v stredu zvýšil svoj celoročný výhľad príjmov po tom, ako za 1. polrok finančného roka 2021/2022 vykázal nárast základného zisku o 16,6 %. Aj jeho tržby stúpli napriek problémom s dodávkami a nedostatkom zamestnancov a komplikáciám spojeným s ochorením COVID-19.



Tesco najnovšie predpovedá za celý rok do konca marca 2022 upravený prevádzkový zisk od 2,5 do 2,6 miliardy libier. Predtým očakávalo podobný výsledok ako za finančný rok 2019/2020.



V 1. polroku (apríl - september) dosiahlo Tesco upravený prevádzkový zisk 1,39 miliardy GBP (1,63 miliardy eur). To bolo viac ako 1,19 miliardy GBP v rovnakom období minulého roka a tiež viac ako 1,26 miliardy GBP, ktoré očakávali analytici.



Tržby skupiny za 1. polrok vzrástli o 2,6 % na 27,3 miliardy GBP, pričom tržby v britských obchodoch otvorených viac ako rok sa zvýšili o 1,2 % po náraste o 0,5 % v 1. štvrťroku (apríl - jún).



Tesco ďalej uviedlo, že jeho tržby v Írsku v 1. štvrťroku klesli o 6,1 % v dôsledku vplyvu hromadenia zásob v rovnakom čase minulého roka. V 2. štvrťroku (jún - september) už však írske tržby vzrástli o 1,2 %. Podporil ich výpredaj oblečenia a sezónne faktory ako návrat detí do škôl.



Tesco tiež informovalo, že v súlade s predchádzajúcim rokom vyplatí priebežnú dividendu vo výške 3,2 pence.



(1 EUR = 0,85173 GBP)