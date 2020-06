Tesco výrobky zvíťazili ako voľba zákazníkov

Bratislava 11. júna (OTS) - Tesco neustále zlepšuje svoje výrobky tak, aby napĺňali očakávania zákazníkov a prinášali aktuálne trendy do slovenských domácností. Ich rastúcu obľúbenosť potvrdzujú najnovšie ocenenia, ktoré získali priamo od verejnosti v nezávislom hodnotení. Tesco výrobky sa stali víťazmi v programe Voľba spotrebiteľov 2020 hneď v štyroch kategóriách: Pečivo, Hotové jedlá, Čokolády a Džúsy a ovocné nápoje.,“ uviedla, riaditeľka pre vývoj čerstvých výrobkov Tesco pre strednú Európu.Nezávislý program Voľba spotrebiteľov už deviaty rok oceňuje nové a inovované výrobky uvedené na slovenský trh. Ocenené produkty sú vyhlásené na základe prieskumu prebiehajúceho na reprezentatívnej vzorke dvetisíc respondentov. Tesco výrobky získali tento rok ocenenia celkovo až v štyroch kategóriách: Pečivo, Hotové jedlá, Čokolády a Džúsy a ovocné nápoje.Tesco na jeseň minulého roka predstavilo širokú škálu hlavných jedál a polievok, ktoré sa stali víťazom Voľby spotrebiteľa 2020 v kategórii. Zákazníci si môžu vybrať z viac ako 50 výrobkov, ktoré sú pripravené na okamžitú konzumáciu alebo ich stačí ohriať v mikrovlnnej rúre. V pestrej ponuke sa nachádzajú šaláty, hummus, cestoviny, polievky či hlavné jedlá ako pečený filet z lososa alebo guláš z dôkladne vyberanej hovädziny.Pre milovníkovponúka Tesco široký sortiment s originálnymi receptúrami na mieru pripravenými odborníkmi, a to s využitím kvalitnej múky, droždia, soli, vody, slnečnice, ražnej múky či zemiakov. Ide o tradičné suroviny, ktoré nie sú náhradami a vytvárajú poctivý chuťový zážitok. Víťazstvo v kategórii Pečivo získali napríklad aj obľúbené žemle s obsahom pšeničného kvásku dekorované pastou s morskou soľou a čiernym korením. Ďalším príkladom obľúbeného Tesco výrobku sú bagety, ktoré sú zdrojom bielkovín a obsahujú superpotraviny, napríklad goji a chiu.V kategórii Čokolády získalo Tesco prvé miesto so svojou. Čokolády vlastnej značky reťazca sú vyrábané z kakaa s UTZ certifikátom, ktorý zaručuje, že kakao pochádza z trvalo udržateľného pestovania s osvedčenými poľnohospodárskymi metódami. Obal čokolád je navyše šetrný k životnému prostrediu, keďže je ľahko recyklovateľný, a to vďaka spojeniu plastovej fólie a laminátu.S blížiacim sa letom sa môžu zákazníci osviežiť víťaznými produktmi v kategórii Džúsy a šťavy. K dispozícii je sedem druhovs obľúbenými víťaznými príchuťami: ananásová, pomarančová či grapefruitová. Šťavy nie sú vyrobené z koncentrátu a fľaše sú vyrobené z recyklovaného materiálu, čo predstavuje ďalší krok, ktorým Tesco prispieva k napĺňaniu záväzku znižovať vplyv obalov na životné prostredie.Reťazcu Tesco záleží na tom, aby zákazníci vedeli ľahko nájsť svoje obľúbené produkty a zaplatili menej. Dlhodobo má širokú ponuku 620 cenovo dostupných produktov, ktoré zákazníci nájdu v obchodoch jednoducho vďaka modrému označeniu „Naša cena“. Súčasťou tejto ponuky sú aj mnohé výrobky Tesco vlastnej značky. Reťazec tak šetrí zákazníkom čas pri hľadaní čo najlepšej „hodnoty za peniaze“.