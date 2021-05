Tesco zabojuje o globálne ocenenie za najlepšiu komunikáciu

Bratislava 11. mája (OTS) - Spomedzi vyše 2 000 komunikačných projektov prihlásených v rámci regiónu EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) vybrala do užšieho finále odborná medzinárodná porota SABRE Awards aj dva projekty spoločnosti Tesco na Slovensku. V aktuálnom ročníku ocenení sa to Tescu podarilo ako jedinému maloobchodnému reťazcu pôsobiacemu na Slovensku.uviedla riaditeľka komunikácie Tesca na SlovenskuPrihlásené komunikačné projekty hodnotila medzinárodná odborná porota, ktorá do užšieho výberu ocenenia vybrala dve komunikačné kampane Tesca na Slovensku:– reťazec Tesco bojuje proti plytvaniu potravinami a v priebehu krátkeho obdobia troch rokov znížil množstvo potravinového odpadu už o 71 %, najnovšie dáta o svojom potravinovom odpade zverejní Tesco už tento mesiac.– online podujatie, počas ktorého kolegovia Tesca mali možnosť zúčastniť sa na rôznych webinároch či školeniach a tieto im pomohli ešte viac naštartovať ich osobný rozvoj, inšpirovať sa príbehmi zaujímavých ľudí, ako aj navnímať rozdielnosť a pestrosť prostredia, v ktorom všetci žijemeFinále SABRE Awards EMEA 2021 sa uskutoční 9. júna 2021.Viac informácií nájdete tu