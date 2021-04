Tesco zaznamenalo v roku 2020/2021 pokles zisku pred zdanením o 20 %

Londýn 14. apríla (TASR) - Najväčší britský maloobchodný reťazec Tesco v stredu oznámil, že v uplynulom finančnom roku 2020/2021 zaznamenal pokles zisku pred zdanením o zhruba 20 % pre náklady spojené s pandémiou nového koronavírusu.



Z hospodárskych výsledkov reťazca vyplýva, že jeho zisk pred zdanením sa za 12 mesiacov do konca februára 2021 znížil o 19,7 % na 825 miliónov libier (951,58 milióna eur) z 1,03 miliardy libier rok predtým.



Prevádzkový zisk skupiny pred mimoriadnymi položkami a amortizáciou klesol na 1,81 miliardy GBP z 2,52 miliardy GBP.



Tržby vrátane pohonných hmôt sa znížili len o 0,4 % na 57,9 miliardy GBP. Tržby skupiny bez pohonných hmôt vzrástli na 53,4 miliardy GBP zo 49,9 miliardy GBP.



Tempo rastu tzv. porovnateľných tržieb v obchodoch otvorených viac ako rok dosiahlo 6,3 %, pričom v Británii to bolo 7,7 %.



Predstavenstvo navrhlo vyplatiť konečnú dividendu vo výške 5,95 pence na kmeňovú akciu.



„Aj keď sa pandémia ešte neskončila, máme dobré predpoklady na to, aby sme nadviazali na dynamiku nášho podnikania,“ poznamenal výkonný riaditeľ Ken Murphy. „Zdvojnásobili sme veľkosť nášho online podnikania a budujeme digitálnu zákaznícku platformu,“ dodal vo vyhlásení o výsledkoch.