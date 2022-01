Tesco zvýšilo odhad tržieb za celý rok po dobrej vianočnej sezóne

Londýn 13. januára (TASR) - Najväčší britský maloobchodný reťazec Tesco vo štvrtok zvýšil svoju prognózu zisku, už druhýkrát za štyri mesiace, keď oznámil nárast vianočných tržieb. A to aj napriek silnému predaju v roku 2020, keď spotrebitelia počas blokád na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19 nakupovali viac potravín a nápojov.



Tesco uviedlo, že takzvané porovnateľné tržby v Spojenom kráľovstve vzrástli za tri mesiace do konca novembra 2021 (3. štvrťrok) medziročne o 0,2 % a za šesť týždňov do 8. januára 2022 sa zvýšili o 0,3 %.



Tesco vďaka tomu teraz očakáva, že za finančný rok 2021/22, ktorý sa končí 28. februára, dosiahne tržby „mierne nad“ hornou hranicou predchádzajúceho rozpätia 2,5 – 2,6 miliardy libier (3 – 3,12 miliardy eur).



Supermarkety v Spojenom kráľovstve čelili tvrdým porovnaniam s Vianocami 2020, keď zatvorenie takzvaných nepodstatných obchodov prinieslo prudký nárast predaja potravín a nápojov.



Hoci počas vianočnej sezóny 2021 boli už obmedzenia menej prísne, supermarkety stále ťažili z nervozity spotrebiteľov v súvislosti so šírením variantu omikron nového koronvírusu, ktorý ich "držal ďalej" od barov a reštaurácií.



Tesco s takmer 28-% podielom na britskom trhu s potravinami uviedlo, že porovnateľné tržby v Spojenom kráľovstve za 3. štvrťrok do konca novembra 2021 boli o 6,9 % vyššie ako v rovnakom období 2019, teda pred vypuknutím pandémie. Tržby počas šesťtýždňového vianočného obdobia vzrástli o 8,8 % oproti roku 2019.



(1 EUR = 0,83338 GBP)