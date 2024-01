Tesco zvyšuje výhľad zisku v reakcii na rast vianočných tržieb

Londýn 11. januára (TASR) - Britský maloobchodný reťazec Tesco vo štvrtok zlepšil svoj odhad zisku, už druhýkrát za štyri mesiace, keďže zaznamenal väčší než očakávaný nárast tržieb v Spojenom kráľovstve v kľúčovej vianočnej sezóne. Prispeli k tomu dopyt po čerstvých potravinách aj dopyt po prémiovom rade produktov a vernostný program. TASR o tom informuje na základe správy BBC.



Tesco najnovšie očakáva za finančný rok do konca februára 2024 prevádzkový zisk 2,75 miliardy libier (3,2 miliardy eur) namiesto 2,6 až 2,7 miliardy GBP v predchádzajúcej prognóze. V minulom finančnom roku vykázal reťazec zisk 2,49 miliardy GBP.



"Naše pokračujúce investície v celej šírke našej zákazníckej ponuky viedli k lepšiemu výkonu, než sa očakávalo," uviedlo Tesco vo vyhlásení.



Tesco informovalo, že jeho tržby v Spojenom kráľovstve vzrástli za šesť týždňov do 6. januára o 6,8 % po tom, ako sa v 3. štvrťroku (september - november) zvýšili o 7,9 % a v 2. štvrťroku o 8,4 %.



Za 19 týždňov do 6. januára 2024, teda vrátane 3. štvrťroka, stúpli tržby Tesca v Spojenom kráľovstve o 8,1 % na 16,8 miliardy GBP.



Prispel k tomu silný predaj prémiových potravinárskych výrobkov, pričom tržby z predaja značky Finest počas vianočného obdobia vzrástli o takmer 17 %. Pomohla aj popularita vernostného programu Clubcard, ktorý poskytuje členom nižšie ceny.



Tesco zároveň uviedlo, že znížilo ceny takmer 2700 produktov v snahe odraziť konkurenciu diskontných rivalov, akými sú Aldi a Lidl.



"Do nového roka vstupujeme v skvelej kondícii," povedal generálny riaditeľ Ken Murphy.



(1 EUR = 0,86023 GBP)