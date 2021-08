Tesla chce na budú rok uviesť na trh humanoidného robota

San Francisco 20. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk vo štvrtok (19. 8.) oznámil, že jeho firma pravdepodobne už na budúci rok uvedie na trh prototyp humanoidného robota.



Robot s názvom „Tesla Bot“ bude určený na nebezpečnú, opakujúcu sa alebo nudnú prácu, ktorú ľudia neradi robia.



Musk, ktorému sa podarilo dosiahnuť dominantnú pozíciu na trhu s elektrickými vozidlami a zapojil sa aj do vesmírnych pretekov, tak predstavil svoju ďalšiu métu: humanoidné roboty.



Do budúceho roka chce mať prvý prototyp. Tesla Bot bude využívať rovnakú technológiu ako poloautonómne vozidlá. Robot bude schopný vykonávať základné opakujúce sa úlohy, od upevnenia skrutiek v aute cez manipuláciu s potravinami v obchodoch. Cieľom je eliminovať potrebu ľudí a zvládať nebezpečnú alebo nudnú prácu, povedal Musk na on-line podujatí o pokroku spoločnosti Tesla v oblasti umelej inteligencie (AI).



„Tesla je pravdepodobne najväčšou robotickou spoločnosťou na svete,“ vyhlásil a poukázal na autá, ktoré sú napoly robotmi, odkiaľ je podľa neho len krok k humanoidom.



Robot bude mať podľa neho veľký vplyv na ekonomiku pri riešení nedostatku pracovnej sily v niektorých odvetviach. Dodal, že je dôležité, aby nebol „superdrahý“.



Podujatie AI Day spoločnosti Tesla sa uskutočnilo v čase, keď americké úrady skúmajú bezpečnosť a schopnosti pokročilého systému plne autonómneho riadenia vozidla (Full Self-Driving) po niekoľkých nehodách, pri ktorých autá Tesla narazili do stojacich policajných a hasičských áut.



Musk nekomentoval toto vyšetrovanie, ale povedal, že si je istý tým, že vďaka kamerám a počítačom môžu byť autonómne autá bezpečnejšie ako vozidlá riadené človekom.