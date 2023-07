Tesla chce v Indii vyrábať lacnejšie autá

Naí Dillí 30. júla (TASR) - Dvaja vysokopostavení manažéri spoločnosti Tesla rokovali tento týždeň so zástupcami indického úradu pre podporu investícií o plánoch automobilky na tamojšom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Americká automobilka prejavila záujem postaviť v Indii továreň, ktorá by vyrábala lacné elektrické vozidlá s cenou 24.000 dolárov (21.800 eur), teda približne o 25 % lacnejšie ako súčasný základný model Tesly, a to ako pre indický trh, tak aj na export.



S vedúcimi pracovníkmi Tesly vrátane jej viceprezidenta pre dodávateľský reťazec Roshana Thomasa hovoril v Naí Dillí riaditeľ Invest India, bývalý vysoký manažér spoločnosti Intel Nivruti Rai, uviedol zdroj agentúry Reuters. Tesla a Invest India na žiadosti o zaujatie stanoviska nereagovali.



Stretnutia zástupcov Tesly s indickými predstaviteľmi sa väčšinou konajú v utajení. Agentúra Reuters tento týždeň informovala o tom, že rozhovory sa zameriavajú na vytvorenie dodávateľského reťazca pre elektrické vozidlá a pridelenie pozemku pre budúci závod Tesly.



Mnohé indické štáty majú záujem získať výrobné prevádzky Tesly vo svojich regiónoch, automobilka sa však pri svojich plánoch v súčasnosti koncentruje na diskusiu s centrálnou vládou v Naí Dillí, uviedol jeden zo zdrojov.



(1 EUR = 1,101 USD)